    首頁 > 國際

    稱勾連「台獨」勢力 中國制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

    2025/12/15 11:05 即時新聞／綜合報導
    行政院聘任政務顧問的日本前統合幕僚長岩崎茂。（資料照）

    北京接連出手報復日本首相高市早苗涉及台灣防務的言論，中國外交部今天（15日）宣布，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂勾連「台獨」勢力，中方決定即日起對其採取反制措施。

    中國外交部公告，稱岩崎茂公然和「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日4個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。中方決定依據《中華人民共和國反外國制裁法》，對岩崎茂採取反制措施，包括凍結其在中國境內的動產或不動產，禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動，以及不對其簽發簽證、不准入境，包括香港、澳門。

    岩崎茂曾歷任航空幕僚長，並於2012年至2014年間擔任統合幕僚長，即日本自衛隊的最高指揮官。退役後，曾任防衛大臣政策參與顧問，並於2023年獲頒瑞寶大綬章，在日本軍界、政界與經濟界擁有廣泛人脈與影響力。岩崎茂今年3月出任台灣行政院政務顧問，為首度有自衛隊高層退役將官擔任該職，受到國際高度關注，認為將助於台日安全關係。

    然而，岩崎茂過去多年擔任日本某企業顧問，該企業因在中國有廣泛業務，而遭中共施壓要求解除岩崎茂顧問一職。被迫做出選擇的岩崎茂，未受中方脅迫，仍願擔任我方政務諮詢對象。

