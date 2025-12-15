黎智英案今宣判！ 支持者帶帳篷徹夜排隊相挺 警重兵包圍法院

香港壹傳媒創辦人黎智英涉國安法案於15日宣判，大批支持者不畏寒冷，甚至帶著板凳在西九龍裁判法院外徹夜排隊，只為爭取有限的旁聽席位。（美聯社）

香港壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》一案，將於今（15）日上午10點（台灣時間同）在西九龍法院宣判。據《路透》報導，儘管當局派出大批警力戒備，仍有大批支持者帶著露營裝備，徹夜在法院外排隊，希望能爭取到入內旁聽的機會，見證這場被視為檢驗香港法治與新聞自由的歷史性審判。

現年78歲的黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等3項罪名，若罪名成立，最高可判處無期徒刑。自2020年12月被捕以來，他已被關押超過5年，且長期處於單獨囚禁狀態。

請繼續往下閱讀...

報導指出，法院外的人龍已延伸超過一個街區。法院僅提供507個旁聽席，其中只有58席位於黎智英所在的主法庭，其餘則需透過視訊轉播觀看。現場部署了大量警力，氣氛相當肅殺。

此案宣判的時間點極為敏感。香港民主黨昨（14）日才在壓力下被迫解散，象徵反對派勢力全面瓦解；此外，上個月香港發生近年最嚴重的住宅大火造成至少160人死亡，社會仍處於哀悼氛圍中。中國國安當局已警告，將嚴厲打擊任何企圖利用火災製造混亂的「反中」人士。

無國界記者：審判是場騙局

國際社會持續呼籲釋放黎智英。媒體倡議組織「無國界記者」（RSF）發布聲明痛批：「黎智英僅因履行媒體創辦人的職責，就在惡劣條件下忍受了5年牢獄之災。這場審判只能被形容為一場騙局（skam），與法治毫無關係。」

美國總統川普曾於去年10月與中國國家主席習近平會面時提及此案，並公開表示將盡全力「營救」黎智英。然而，北京與港府堅稱審判公平，強調國安法對所有人都一視同仁。

黎智英的家屬對其健康狀況深感憂慮。據稱，在經歷超過1800天的單獨囚禁後，黎智英患有糖尿病、高血壓及心律不整等問題，身體狀況每況愈下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法