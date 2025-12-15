澤倫斯基棄北約換和平？ 美專家潑冷水：根本沒用只是演戲

烏克蘭總統澤倫斯基提議放棄加入北約以換取和平協議，但美方安全專家認為此舉無助於改變談判僵局。（路透檔案照）

烏俄戰爭和平談判出現重大轉折。據《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基14日在與美國特使的談判中提出，烏克蘭願意放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的目標，改由美國、歐洲及其他國家提供安全保證，作為妥協方案。然而，美國安全專家對此舉能否實質改變談判進程，看法兩極。

智庫「卡托研究所」（Cato Institute）國防與外交政策研究主任羅根（Justin Logan）直言：「這根本改變不了什麼（This doesn't move the needle at all）。」他認為，這只是澤倫斯基為了讓自己看起來「講道理」的一種姿態。

請繼續往下閱讀...

入北約本就不現實？專家：只是演戲

羅根與佛羅里達大學戰略研究教授米希塔（Andrew Michta）均指出，烏克蘭加入北約在很長一段時間內本來就「不切實際」。米希塔更直言，這在現階段根本是個「假議題」（non-issue）。羅根分析，針對澤倫斯基的提議，美國總統川普可能會承諾繼續做美國已經在做的事，例如提供武器和制裁俄羅斯，而非提供實質的條約保護。

不過，也有專家持不同看法。曾在歐巴馬政府擔任外交政策顧問的布魯恩（Brett Bruen）認為，烏克蘭此舉具有「實質且重大的意義」。他分析，這是澤倫斯基的一種策略，藉由展現烏克蘭願為和平做出重大讓步，來反襯莫斯科方面至今毫無誠意。「問題在於，澤倫斯基背棄對烏克蘭人民鐵一般的承諾，換回了什麼？」

布魯恩推測，川普可能私下承諾了某些具體防衛措施，例如由美軍巡邏烏克蘭領空，或在俄羅斯重啟大規模攻勢時自動增加軍援。但他警告：「烏克蘭必須對川普的承諾下注，但他們需要的不能只是口頭保證，而是要有某種機制確保川普無法輕易毀約。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法