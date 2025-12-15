為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    雪梨海灘槍手擁6支合法槍支 澳洲槍支管制面臨考驗

    2025/12/15 10:14 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生襲擊事件，造成16死40傷。圖為民眾獻花悼念罹難者。（法新社）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生襲擊事件，造成16死40傷。圖為民眾獻花悼念罹難者。（法新社）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生襲擊事件，造成16死40傷。澳洲警方15日上午證實，其中1名涉嫌槍擊者是註冊槍支擁有者，擁有6支合法獲得的槍支。對此《衛報》（The Guardian）認為，此事可能會動搖澳洲管理槍支的信心，並迫使該國再次認真審視其槍支法律。

    根據《衛報》報導，自1996年澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）亞瑟港（Port Arthur）大屠殺造成35人死亡後，當時的澳洲保守黨政府頂住槍支遊說集團的壓力，推出限制措施導致槍支數量急劇下降。

    澳洲政府與各州展現全國範圍內的合作，限制半自動武器，加強許可要求，並引入1項新要求，即槍支持有者必需證明其擁有槍支有「正當理由」。

    儘管澳洲擁有「黃金標準」的槍支管制框架，但槍支管制倡導者仍擔心槍支仍容易獲得。槍支安全專家強調，澳洲槍支數量激增，且各州和地區法律存在漏洞，可能導致合法武器落入犯罪分子手中。

    澳洲沒有全國統一的法律，而是各州法律各不相同，且這些法律的監管也不一致。另外澳洲現在有超過400萬支槍，每週至少有2000支新槍支合法流入社區。

    值得注意的是，西澳大利亞洲去年推出關於槍支的新法律，這些法律限制了持槍許可證持有者可擁有的槍支數量，還加強了對持槍許可證持有者的心理健康檢查。西澳大利亞警方表示，新法律應該成為其他州效仿的「燈塔」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播