雪梨海灘槍手擁6支合法槍支 澳洲槍支管制面臨考驗

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生襲擊事件，造成16死40傷。圖為民眾獻花悼念罹難者。（法新社）

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生襲擊事件，造成16死40傷。澳洲警方15日上午證實，其中1名涉嫌槍擊者是註冊槍支擁有者，擁有6支合法獲得的槍支。對此《衛報》（The Guardian）認為，此事可能會動搖澳洲管理槍支的信心，並迫使該國再次認真審視其槍支法律。

根據《衛報》報導，自1996年澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）亞瑟港（Port Arthur）大屠殺造成35人死亡後，當時的澳洲保守黨政府頂住槍支遊說集團的壓力，推出限制措施導致槍支數量急劇下降。

請繼續往下閱讀...

澳洲政府與各州展現全國範圍內的合作，限制半自動武器，加強許可要求，並引入1項新要求，即槍支持有者必需證明其擁有槍支有「正當理由」。

儘管澳洲擁有「黃金標準」的槍支管制框架，但槍支管制倡導者仍擔心槍支仍容易獲得。槍支安全專家強調，澳洲槍支數量激增，且各州和地區法律存在漏洞，可能導致合法武器落入犯罪分子手中。

澳洲沒有全國統一的法律，而是各州法律各不相同，且這些法律的監管也不一致。另外澳洲現在有超過400萬支槍，每週至少有2000支新槍支合法流入社區。

值得注意的是，西澳大利亞洲去年推出關於槍支的新法律，這些法律限制了持槍許可證持有者可擁有的槍支數量，還加強了對持槍許可證持有者的心理健康檢查。西澳大利亞警方表示，新法律應該成為其他州效仿的「燈塔」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法