誓言驅逐30萬移民！智利選出「35年來最右傾總統」 鐵腕政見曝光

智利極右派「共和黨」總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast），14日在首都聖地牙哥向支持者揮手致意，慶祝贏得總統決選。他以58%的高得票率擊敗左派對手，誓言以鐵腕手段整頓治安與移民問題。（美聯社）

拉丁美洲政治版圖再度發生劇烈震盪。據《法新社》報導，智利於14日舉行總統大選決選，極右派候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）以約58%的得票率，壓倒性擊敗左派共產黨對手哈拉（Jeannette Jara），成為智利自35年前恢復民主以來，立場最為右傾的國家元首。

卡斯特在勝選演說中誓言要「恢復法律」並「恢復對法律的尊重」（restore respect for the law）。他向歡欣鼓舞的支持者強調，智利人民渴望生活在一個「免於恐懼」（free of fear）的環境中。此次選舉結果也標誌著拉美右翼勢力的最新勝利，繼阿根廷、玻利維亞、宏都拉斯、薩爾瓦多和厄瓜多之後，智利也加入了這股右轉浪潮。

現年59歲、育有9名子女的卡斯特，此次競選主軸強烈針對治安與移民問題。他承諾上任後將立即驅逐超過30萬名非法移民，封鎖北部邊境，並對接近歷史高點的犯罪率採取「鐵腕」（firm hand）手段，同時重啟陷入停滯的經濟。

1名退休支持者梅洛（Gina Mello）激動地表示，希望卡斯特上任第1天就「部署軍隊」到街頭，「把所有毒販關起來，並驅逐任何來這裡犯罪的人。」

卡斯特過去曾多次公開捍衛前獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）的軍事政權，其極端立場引發部分民眾恐慌。在勝選集會上，支持者揮舞旗幟，高唱國歌，甚至有人高喊「皮諾契特！皮諾契特！」，手中更揮舞著這位已故獨裁者的肖像；現場甚至有支持者打扮成美國總統川普的模樣慶祝。

卡斯特的家族背景也備受爭議。媒體調查顯示，他出生於德國的父親曾是希特勒納粹黨的成員，並在二戰期間服役。對此，卡斯特堅稱父親是被迫徵召，並未支持納粹理念。

左派執政失利 美國務卿魯比歐致賀

敗選的左派候選人哈拉曾任現任總統波里奇（Gabriel Boric）政府的勞工部長，但波里奇任內未能完成憲法改革，加上經濟疲軟與犯罪率飆升，成為左派敗選的主因。

在卡斯特勝選後，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與有「阿根廷川普」之稱的總統米雷伊（Javier Milei）均在第一時間致電祝賀。

