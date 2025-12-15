雪梨海灘槍擊案鎖定猶太人 美聯社：反猶太主義在澳洲抬頭

澳洲雪梨邦代海灘14日發生襲擊事件，造成16死40傷。（路透）

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生襲擊事件，造成16死40傷。事發當時當地正舉行猶太節日「光明節」慶祝活動，且據信行凶對象鎖定猶太人。對此《美聯社》認為，此事顯示反猶太主義在澳洲抬頭。

澳洲官方數據顯示，該國約有11.7萬猶太人。以色列特拉維夫大學負責全球反猶太主義年度報告的沙維特（Uriya Shavit）表示，2024年全球反猶太主義襲擊事件增幅最大的國家是澳洲和義大利，其中澳洲記錄了1713起反猶太事件。

沙維特指出，澳洲公共論述中針對猶太人的仇恨言論日益合法化，而政府卻不願正視這個問題。

沙維特強調，澳洲曾是歷史上對猶太人來說最安全的地區之一，以宗教寬容和共存為特徵，而現在澳洲的猶太人認真質疑他們在澳洲的未來。

澳洲猶太人執行委員會，也呼籲澳洲政府不要光說不做。該組織說「現在不是空談的時候，我們需要果斷的領導和行動，徹底消除澳洲公共生活中的反猶太主義禍害。猶太社區長期以來一直致力於此，而政府首要職責是保障公民安全。」

另外國際猶太教正統運動查巴德（Chabad）聲稱，查巴德波恩代（Bondi）分會的施蘭格（Eli Schlanger）也在槍擊事件中喪生。查巴德是以全球各地社區公開點燭活動而聞名的猶太教國際運動。

按照「光明節」傳統，猶太人在為期8日的節日中每晚會點燃儀式燭台，以紀念他們在聖殿中找到的少量純油。

