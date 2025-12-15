為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    水果攤老闆徒手制伏槍手！雪梨海灘槍擊16死40傷 行凶父子1死1傷

    2025/12/15 08:44 即時新聞／綜合報導
    澳洲警方15日證實，涉嫌在雪梨邦代海灘針對猶太慶祝活動犯下大規模攻擊的2名槍手是一對父子。（法新社）

    澳洲警方15日證實，涉嫌在雪梨邦代海灘針對猶太慶祝活動犯下大規模攻擊的2名槍手是一對父子。（法新社）

    澳洲警方15日證實，涉嫌在雪梨邦代海灘（Bondi beach）針對猶太慶祝活動犯下大規模攻擊的2名槍手是一對父子。澳洲14日發生近30年來最嚴重的槍支暴力事件，造成16人死亡、40人受傷。

    路透報導，警方15日在記者會上表示，這起光明節（Hanukkah）攻擊事件犯案的只有2人，50歲的槍手當場遭警方擊斃；另名24歲槍手是他的兒子，傷勢嚴重目前正在醫院接受治療。澳洲官方已將14日發生的槍擊事件認定為具針對性的反猶太主義襲擊。

    警方稱，截至目前仍有40人正在住院治療當中，包括2名傷勢嚴重但情況穩定的員警；罹難者年齡介於10歲至87歲。路透引述目擊者報導，攻擊發生在炎熱的傍晚，著名的邦代海灘正值人山人海，槍擊持續了約10分鐘，導致數百人向周遭街道和公園奔逃。

    警方指出，約有1000人參加了14日晚間的猶太教光明節活動。攻擊發生時，1名43歲男子挺身而出，制伏並迫使其中一名槍手繳械，其英勇行為挽救了許多生命。澳媒Channel Seven報導，男子名叫阿邁德（Ahmed al Ahmed），在當地經營水果店，稍早因身中2槍接受了緊急手術。

    警方尚未透露攻擊使用的武器，但現場影片顯示，槍手疑似使用了步槍及霰彈槍進行掃射。澳洲廣播公司（ABC）引述1名不具名官員的說法，其中一名攻擊者的名字是阿克拉姆（Naveed Akram），住在雪梨巿郊邦尼里格區（Bonnyrigg），警方已經前往該名男子住處搜索。

    與此同時，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）15日宣布，澳洲將全國降半旗，哀悼在邦代海灘大規模槍擊事件中遇害的16人。艾班尼斯說：「15日全國將降半旗，向所有罹難者和受傷者致上我們的敬意。」

    澳洲總理艾班尼斯15日前往邦代海灘，並指示全國降半旗，哀悼在大規模槍擊事件中遇害的罹難者。（美聯社）

    澳洲總理艾班尼斯15日前往邦代海灘，並指示全國降半旗，哀悼在大規模槍擊事件中遇害的罹難者。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播