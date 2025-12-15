為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美布朗大學槍擊案　FBI行動定位鎖定20多歲嫌疑人

    2025/12/15 04:36 中央社

    當局今天指出，美國布朗大學寒假前期末考期間的槍擊案造成兩名學生喪生、9人受傷。警方已在羅德島州一間飯店內拘留一名「關係人」（person of interest）。

    路透社報導，羅德島州首府普羅維登斯（Providence）警察局長培瑞斯（Oscar Perez）在今天中午的記者會中表示，嫌疑人年約20多歲，但因調查仍在進行而拒絕透露更多細節。他稍早指出，目前當局沒有尋求其他嫌疑人。

    聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X發文說，該名關係人在距離布朗大學（Brown University）校區約半小時車程的科芬特里鎮（Coventry）一間飯店房間裡遭到拘留。他指出，FBI行動數據分析專責小組透過行動定位資訊鎖定嫌疑人所在位置。

    根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，這起槍擊案是美國今年近400起大規模槍擊事件之一，讓這所美國歷史最悠久大學之一人心惶惶。校方已宣布取消剩餘考試和課程。校園氣氛今天在細雪中顯得格外沉寂。

    普羅維登斯市長史邁利（Brett Smiley）指出，7名傷者目前情況穩定，其中一人仍危急但穩定，另有一人已經出院。

    對布朗大學和周邊社區發布的就地避難令（shelter-in-place）今天已經解除。史邁利稍早表示，會對巿區各地增派警力巡邏。

    官員昨天表示，槍手是在布朗大學貝拉斯與霍里工程大樓（Barus & Holley）一間教室內開槍。由於正值考試期間，該樓的外門沒有上鎖。

    布朗大學校長派克森（Christina Paxson）向媒體表示，所有或幾乎所有受害者都是學生，並說道：「這是人們最不希望發生的一天，但它真的發生了」。

    21歲助教奧杜洛（Joseph Oduro）告訴有線電視新聞網（CNN），他當時就在遭到攻擊的教室裡。

    奧杜洛說：「最初幾發子彈直接打在我所在位置的黑板上。誰也無法預料，如果我沒有閃開，也許今天就不會出現在這裡了。」

    他還說，他身旁一名同學腿部中了兩槍，預計今天要動手術。（編譯：何宏儒）1141215

