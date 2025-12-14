雪梨邦代海灘大屠殺 衛報：澳洲境內槍枝數量逾400萬

澳洲雪梨14日發生針對猶太人的重大槍擊事件，使澳洲管制槍械流通的制度漏洞再次受到檢視。圖為澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

近30年來，澳洲的槍枝法規一直被公認為全球最嚴格、也最有效的制度之一，但14日在雪梨發生針對猶太人的重大槍擊事件，使澳洲管制槍械流通的制度漏洞再次受到檢視。

英國「衛報」14日報導，1996年塔斯馬尼亞州發生造成35人死亡的「亞瑟港大屠殺」（Port Arthur massacre）後，當時由保守派執政的澳洲政府正面迎戰槍枝遊說團體，推動一系列限制措施，使國內槍枝數量大幅下降。

在一次幾乎前所未見的全國協調行動中，聯邦政府與各州合作，限制半自動武器、強化持照審核標準，並新增規定，要求槍枝持有人必須證明具備「正當理由」，才能合法擁有槍枝。

澳洲人對這些改革一向引以為傲，並相信社會能在相當程度上免於槍枝暴力，遠離美國頻繁發生的大規模槍擊現實。然而，14日發生在邦代海灘的攻擊事件，勢必動搖這份信心，並可能迫使坎培拉當局再度正視其槍枝法律。

儘管目前仍不清楚槍手使用的武器細節、包括是否為合法取得，但槍枝管制倡議者日益擔憂，即使在被視為「黃金標準」的制度架構下，槍枝仍然過於容易取得。

槍枝安全專家長期警告社會出現鬆懈現象，導致槍枝數量激增，以及各州與領地法律存在的漏洞，不僅容易被鑽營，還可能讓合法槍枝流入犯罪份子手中。同時，3D列印槍枝等新型威脅，以及日益壯大的「主權公民」（sovereign citizen）運動，也在槍枝管制方面對執法機關構成新的挑戰。

儘管1996年出於善意推動的改革，仍享有極高的民意與政治支持，但事實上，被稱為「全國槍枝協議」（national firearm agreement）的制度，至今仍有部分內容尚未完全落實。例如，承諾建立的全國槍枝登記系統至今仍未實現，澳洲各州仍各自為政，相關規範執行不一。

亞瑟港事件後隨即實施的全國槍枝特赦，曾使擁槍數量一度大幅下滑，但如今澳洲境內的槍枝數量已超過400萬支，幾乎是2001年紀錄的2倍。誠然，人口也同步成長，但目前每人平均擁有的槍枝數，已高於亞瑟港事件後的水準；每週至少有2000支新槍枝合法流入社會。

正是這些數據，讓槍枝遊說團體宣稱，他們正在「贏得」對抗澳洲長期打擊槍枝政策的戰役，並呼籲槍枝擁有者更加積極參與政治，以進一步促進其產業發展。該遊說團體尤其對西澳州去年通過的新法律感到不安。這些法律措施包括限制單一持照者可擁有的槍枝數量，以及加強對持照者的心理健康審查。

西澳警方則表示，這套新法規應成為其他州仿效的「燈塔」，並指出其為社區安全樹立了更高的新標準。

