雪梨猶太光明節槍擊案 以色列痛批：澳洲承認巴勒斯坦國助長反猶

以色列強烈譴責澳洲雪梨針對猶太光明節慶祝活動的槍擊事件，總理納坦雅胡直指坎培拉當局承認巴勒斯坦國的政策，是對反猶主義「火上加油」。（路透）

以色列14日強烈譴責澳洲雪梨針對猶太光明節（Hanukkah）慶祝活動的槍擊事件，多名政府高層官員痛批澳洲未能有效遏止針對猶太人的仇恨，總理納坦雅胡更直指坎培拉當局承認巴勒斯坦國的政策，是對反猶主義「火上加油」。

納坦雅胡指控，澳洲政府在槍擊案發生前的一段時間裡，助長反猶主義。「幾個月前，我曾致函澳洲總理，告訴他你們的政策正在為反猶主義火上加油。」他指的是今年8月在坎培拉宣布將承認巴勒斯坦的國家地位後，他曾致函艾班尼斯（Anthony Albanese）一事。

納坦雅胡在以色列南部一場活動的電視公開演說中強調：「反猶主義是一種癌症，當領導者保持沉默時，它就會擴散。」

2名槍手在雪梨知名景點邦代海灘殺害至少11人。以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）形容此事為「一場極其殘忍的攻擊，受害者是前往邦代海灘點燃光明節第一支蠟燭的猶太人。」

赫佐格在耶路撒冷一場活動的演說中，呼籲澳洲「對抗正在折磨澳洲社會的龐大反猶主義浪潮」。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）在社群平台X發文指出，這起攻擊是「過去2年來澳洲街頭反猶暴行的結果…澳洲政府已收到無數警訊，必須清醒過來！」

這起槍擊事件的目標，據信是每年在邦代海灘舉行、標誌猶太節慶首夜的「海濱光明節」（Hanukkah by the Sea）集會。

澳洲總理艾班尼斯譴責此案為「邪惡、反猶主義、恐怖主義的行為，直擊我們國家的核心」；「對猶太裔澳洲人的攻擊，就是對每一位澳洲人的攻擊。」

赫佐格與薩爾皆表示，他們已與新南威爾斯州猶太代表委員會主席奧西普（David Ossip）通話。赫佐格指出，奧西普「當時正在活動現場發言，攻擊就在那一刻開始」。

以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）也在X發文指控：「澳洲政府的手上流著受害者的鮮血。正是澳洲政府宣布承認『巴勒斯坦國』，為針對猶太人的恐怖主義提供了正當性。」

以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）表示，他「對這起針對在雪梨慶祝光明節的猶太家庭所發動的反猶恐怖攻擊感到震驚」。他在X上寫道：「（科羅拉多州）波爾德（Boulder）、曼徹斯特、華盛頓，現在是雪梨。世界上愈來愈多城市的名字，正與針對猶太人的致命攻擊劃上等號。要阻止這些恐怖事件，必須在各個層級立即採取果斷行動。」

