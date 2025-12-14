為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    加薩戰爭影響 澳洲近年發生多起反猶攻擊事件

    2025/12/14 22:13 中央社
    加薩戰爭後，澳洲出現一連串反猶攻擊事件，包括今天雪梨邦代海灘的大規模槍擊案。在雪梨邦代海灘，槍手開槍後，遊客紛紛逃離。（法新社）

    以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭於2023年10月爆發後，澳洲就出現一連串反猶攻擊事件，包括今天雪梨邦代海灘的大規模槍擊案。

    路透社整理出澳洲近年來主要的反猶攻擊案：

    ●2024年5月25日：位於墨爾本的澳洲最大猶太學校遭到塗鴉。

    ●2024年10月20日：靠近雪梨邦代海灘（Bondi Beach）的一間猶太餐廳被縱火。

    ●2024年11月21日：猶太族群人口眾多的雪梨東部發生多起汽車遭縱火、建築被破壞的事件。

    ●2024年12月6日：墨爾本南部的一座猶太會堂被縱火焚燒。

    ●2024年12月11日：雪梨東部有多輛汽車被縱火和多棟建築物遭破壞。

    ●2025年1月10日：雪梨南部一座猶太會堂遭噴塗納粹標誌。

    ●2025年1月17日：雪梨東部發生汽車縱火事件，還有一棟曾屬於猶太社區領袖的建物被破壞。

    ●2025年1月21日：雪梨東部一間托兒中心遭縱火及塗鴉。

    ●2025年2月12日：雪梨一間醫院的2名護士因為在短影音平台TikTok發布影片揚言要殺害猶太病患，兩人遭到停職。

    ●2025年7月4日：墨爾本市中心一座猶太會堂發生火警，20位正在享用安息日晚餐的教徒逃離現場，警方指出這是一件縱火案。

    ●2025年12月14日：雪梨邦代海灘有2名槍手在猶太光明節的第一天向群眾開槍，造成至少12人死亡、20多人受傷。

