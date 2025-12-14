為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    驚險影片瘋傳！雪梨槍手還在掃射 勇大叔衝前肉身擒抱順利奪槍

    2025/12/14 19:00 即時新聞／綜合報導
    網上瘋傳一段勇者大叔肉身制伏槍手的影片。（圖翻攝自X平台）

    網上瘋傳一段勇者大叔肉身制伏槍手的影片。（圖翻攝自X平台）

    澳洲雪梨旅遊勝地「邦迪海灘」（Bondi Beach）今天（14日）下午驚傳大規模槍擊案，已知9死10多傷（不包含槍手），2名槍手1人被當場擊斃，另1人則是受傷被捕。案發後，網上瘋傳一段勇者大叔肉身制伏槍手的影片，掀起熱烈討論。

    綜合外媒報導，邦迪海灘今天舉辦猶太教「光明節」（Hanukkah）活動，2名身著黑衣的男子疑將參加該活動的猶太人視為目標，下午持步槍到邦迪海灘掃射群眾，多人中槍倒地，海灘上數百人聽見槍聲大作紛紛驚慌逃竄。

    網傳另外一段影片則是一名大叔以肉身制伏槍手，在網上掀起熱議。影片中可以看到，槍手正在開槍，身穿白衣的大叔躲在附近一輛車後，從槍手視線死角迅速接近，赤手空拳擒抱住槍手，雙方一陣扭打後，大叔順利將步槍奪走，並將槍口反過來對準槍手，槍手踉蹌遠離，大叔將槍原地放下後，槍手還一度想上前搶回槍枝，大叔拿起石頭往對方丟，最後成功將搶手趕走。

    新南威爾斯州警方後續表示，2名槍手皆已被制伏，其中1人當場被擊斃，另外1人則是受傷落網。目前確認有9人身亡，當中包括兒童，另有10多人受傷（不包含槍手）。

