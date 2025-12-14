中國意外低調紀念南京大屠殺 軍方則重彈舊調

在中國江蘇省南京市，人們在紀念南京大屠殺遇難者全國紀念日的儀式上致敬。 （ 法新社）

日本首相高市早苗發表「台灣有事」說引發日中關係緊張下，中共官方13日舉辦南京大屠殺死難者「國家公祭儀式」，受到各界矚目。但外媒觀察，這場不到半小時即結束的紀念活動出乎意外地較預期低調，僅由中共政治局委員石泰峰出席，中共總書記習近平並未出席。

不過，相較於中共中央的低調，中共解放軍東部戰區13日卻發表題為「大刀祭」、畫面為大刀砍向日軍骷髏頭的插畫，還提到「堅決斬斷骯髒頭顱」的字眼，與中國駐日本大阪總領事薛劍引起爭議的發言相呼應。

綜合路透社、法新社及香港明報報導，這場名為「2025年南京大屠殺死難者國家公祭儀式」的活動，出席的最高層級官員為中共政治局委員兼中央組織部長、中國全國政協排名第一的副主席石泰峰，而非外界預期的習近平。

報導提到，石泰峰在儀式上發表的講話，較近期中國各層級官員的強硬言論溫和許多。而據新華社報導，他表示，今天隆重集會是「表達中國人民堅定不移走和平發展道路的崇高願望，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」。

而明報報導，石泰峰在講話中還提到，「歷史已經證明並將繼續證明，任何企圖復活軍國主義，挑戰戰後國際秩序，破壞世界和平穩定的行徑，世界上一切愛好和平及正義的人民，絕不會答應，都注定要失敗」。然而，這段未作任何點名的表述，卻未出現在新華社的報導中，引發外界揣測。

路透社報導提到，石泰峰發表講話過後，現場按例施放了和平鴿，整個紀念儀式不到半小時即告結束。

報導提到，中國自2014年起將發生南京大屠殺的12月13日訂為「國家公祭日」，習近平同年首度出席活動，且呼籲中日「放下仇恨」，不讓少數將日本帶入戰爭的人影響現代兩國關係。而習近平上次出席這一活動是在2017年，且當時未發表公開談話。

另一方面，共軍東部戰區13日仍發表題為「大刀祭」、畫面為大刀在台灣海峽上砍向日軍骷髏頭的插畫，台灣也出現在畫面中，並加上「一年一度的國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒我們—時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許歷史悲劇重演」的文字。

