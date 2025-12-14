為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    柬泰衝突升級！泰國宣布海岸地區實施宵禁 白宮發出警告

    2025/12/14 15:59 即時新聞／綜合報導
    泰國政府週日（14日）緊急宣布在達叻府五個與柬埔寨接壤的地區實施宵禁，以應對日益激烈的軍事衝突。（路透）

    泰國政府週日（14日）緊急宣布在達叻府五個與柬埔寨接壤的地區實施宵禁，以應對日益激烈的軍事衝突。（路透）

    泰國與柬埔寨兩國在東南亞爭議邊境的衝突再度升級！儘管美國總統川普前兩日聲稱已成功協調雙方同意停火，但邊境戰火仍持續蔓延至泰國東南部的達叻府（Trat）沿海地區。泰國政府週日（14日）緊急宣布在達叻府五個與柬埔寨接壤的地區實施宵禁，以應對日益激烈的軍事衝突。

    據《路透》報導，泰國政府週日宣布，因與柬埔寨在爭議邊境地區持續交火，已對桐艾府五個與柬埔寨國公省相鄰的行政區實施宵禁措施，但未包含象島與骨島等主要觀光島嶼。軍方先前亦已在東部沙繳府實施宵禁，相關措施仍持續生效。

    泰柬兩國今年已多次在邊境爆發武裝衝突。導火線為今年5月一名柬埔寨士兵在邊境衝突中喪生，舊有爭議再度升高，並造成雙方邊境地區數十萬人流離失所。

    泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）在曼谷召開記者會表示，自柬埔寨於週六再度表示願意停火以來，邊境地區仍持續發生零星乃至激烈交火。他強調，泰國不排斥以外交方式解決爭端，但前提是柬埔寨須先停止敵對行動。

    美國前總統川普日前表示，他已與泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）及柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話，雙方同意「全面停火」。然而，阿努廷隨後表態，泰國將持續作戰，直到國土與人民不再受到威脅。白宮發言人則表示，川普期望各方履行承諾，並將追究破壞和平者的責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播