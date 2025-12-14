柬泰衝突升級！泰國宣布海岸地區實施宵禁 白宮發出警告

泰國政府週日（14日）緊急宣布在達叻府五個與柬埔寨接壤的地區實施宵禁，以應對日益激烈的軍事衝突。（路透）

泰國與柬埔寨兩國在東南亞爭議邊境的衝突再度升級！儘管美國總統川普前兩日聲稱已成功協調雙方同意停火，但邊境戰火仍持續蔓延至泰國東南部的達叻府（Trat）沿海地區。泰國政府週日（14日）緊急宣布在達叻府五個與柬埔寨接壤的地區實施宵禁，以應對日益激烈的軍事衝突。

據《路透》報導，泰國政府週日宣布，因與柬埔寨在爭議邊境地區持續交火，已對桐艾府五個與柬埔寨國公省相鄰的行政區實施宵禁措施，但未包含象島與骨島等主要觀光島嶼。軍方先前亦已在東部沙繳府實施宵禁，相關措施仍持續生效。

請繼續往下閱讀...

泰柬兩國今年已多次在邊境爆發武裝衝突。導火線為今年5月一名柬埔寨士兵在邊境衝突中喪生，舊有爭議再度升高，並造成雙方邊境地區數十萬人流離失所。

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）在曼谷召開記者會表示，自柬埔寨於週六再度表示願意停火以來，邊境地區仍持續發生零星乃至激烈交火。他強調，泰國不排斥以外交方式解決爭端，但前提是柬埔寨須先停止敵對行動。

美國前總統川普日前表示，他已與泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）及柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話，雙方同意「全面停火」。然而，阿努廷隨後表態，泰國將持續作戰，直到國土與人民不再受到威脅。白宮發言人則表示，川普期望各方履行承諾，並將追究破壞和平者的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法