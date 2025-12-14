為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    《讀賣》民調：69％日本民眾支持女性繼位天皇

    2025/12/14 15:04 編譯孫宇青／綜合報導
    日本德仁天皇與雅子皇后的獨生女、敬宮愛子內親王。（法新社）

    日本德仁天皇與雅子皇后的獨生女、敬宮愛子內親王。（法新社）

    日本《讀賣新聞》最新民調顯示，69％的日本民眾支持修改皇室繼承法，讓女性繼位天皇，並有68％民眾坦言擔憂皇位繼承的穩定性。

    據報導，《讀賣》在9月24日至10月31日進行的電子郵件民調結果顯示，69％的受訪者支持修改皇室繼承法，讓女性繼位天皇，24％的受訪者表示尚未決定，7%的受訪者則表示反對。

    民調也發現，68％的受訪者擔心未來皇位繼承穩定性可能難以保障，比例高於不擔心的31％。

    《讀賣》曾在2018年、2020年和2022年進行過類似的民調。在2022年的民調中，70％的受訪者支持女性天皇，24％的受訪者尚未決定，6％的受訪者表示反對。

    目前，日本皇室共有16名成員，其中有3位皇位繼承人：60歲的秋筱宮文仁親王、其子19歲的悠仁親王，以及90歲的常陸宮正仁親王，為上皇明仁的弟弟。

    日本皇室成員的血統均來自父系。當被問及是應該保留父系血統還是允許母系繼承時，64％的受訪者表示傾向於母系繼承，遠高於支持保留父系血統的13％。另有22％的受訪者表示尚未決定。

    從性別來看，女性對女性天皇和母系繼承皇位的態度都較為正向。

    日本執政黨和在野黨一直在討論如何確保皇室成員人數保持不變。67％的受訪者認為國會應就確保皇位繼承穩定和保障皇室成員地位的措施達成共識，而31％的受訪者持相反意見。

    今年5月，《讀賣》彙編一系列關於皇位繼承穩定的提案，這些提案圍繞著四大支柱展開：優先保障皇室血統的延續；維護天皇作為國家象徵的地位；建立由女性領導的皇室分支；以及允許丈夫和子女成為皇室成員。

