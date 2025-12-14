南京公祭日東部戰區喊「血祭大刀」 劍指日本與台灣有事

繼中國駐大阪總領事薛劍之後，解放軍東部戰區13日也發文稱，「堅決斬斷骯髒頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來」。（取自解放軍東部戰區微博）

中國昨（13）日舉行「南京大屠殺死難者國家公祭日」，但解放軍卻藉機發布充滿血腥暴力的文宣，劍指台灣與日本。負責對台作戰的東部戰區發布一張名為《大刀．祭》的海報，文案驚悚寫道要「堅決斬斷骯髒頭顱」，海報背景更刻意納入台灣，引發議論。更諷刺的是，共軍還發布了抗戰歌曲《大刀進行曲》，卻無視這首歌其實是歌頌國民革命軍（國軍）的英勇抗日。

綜合中媒報導，東部戰區在微博發布的海報中，畫面是一把染血的大刀，砍向一顆戴著二戰日軍軍帽、刻有英文「Militarism」（軍國主義）字樣的骷髏頭。然而，仔細觀察可見，海報背景地圖除了東海海域外，還清晰地畫出了台灣。

文案中寫道：「時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來。」其中「斬斷骯髒頭顱」這種極端暴力的用語，與中國駐大阪總領事薛劍日前的言論如出一轍。

日本首相高市早苗日前在國會表示「台灣有事」可能構成日本的存亡危機事態，薛劍隨即在社群平台X上發文恐嚇：「那個擅自衝上來的骯髒首級，只能毫不猶豫地斬下。」如今東部戰區再次使用相同詞彙，顯示中共從外交系統到軍方，正協同對「台灣有事」論述進行文攻武嚇。

引用《大刀進行曲》 原為歌頌國軍29軍

此外，東部戰區旗下媒體還發布了戰歌《大刀進行曲》，並配文「大刀向鬼子們的頭上砍去」。據史料記載，這首創作於1937年的歌曲，其歷史背景是為了歌頌當時駐守長城喜峰口的「國民革命軍第29軍」大刀隊。

當年國軍第29軍在裝備劣勢下，以大刀與日軍肉搏拚殺。東部戰區此次引用這首與國軍抗戰歷史密切相關的歌曲，並將其與現代化武器（如貼文中提到的「東風」飛彈）並列宣傳，意圖喚起民族主義情緒以對抗所謂的「軍國主義」。

