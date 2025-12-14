日本茶粉出口量創71年新高 台灣登第2大出口地

全球掀起抹茶熱，讓日本茶粉今年前10月出口量創下71年來新高。（美聯社）

日本農林水產省和產業數據顯示，受抹茶粉海外市場蓬勃發展和日圓貶值的影響，今年前10個月日本茶粉出口量突破1萬噸，創下70多年來的新高，美國是最大出口地，其次則是台灣、泰國和德國。

《共同社》報導，今年1月至10月，日本包含抹茶在內的茶粉出口量較去年同期成長44％，達到1萬0084噸，這是自1954年以來、時隔71年再次突破全年1萬噸。美國是最大的出口目的地，前10個月進口量為3497噸，其次是台灣、泰國和德國。

日本茶粉出口量已連續9年成長，反映出海外注重健康的消費者掀起的抹茶熱潮，以及日圓貶值影響。儘管海外銷量成長，但自1954年達到1萬1553噸的高峰以來，日本茶粉年出口量一直低於1萬噸，部分原因是因位中國茶的流行。

也有觀點認為，美國職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平代言廣告，提高日本茶葉產品的知名度。

日本國內茶葉產量呈下降趨勢，近幾年維持在7萬噸水平。2024年，日本茶葉產量約7.4萬噸，比10年前減少10％以上。用茶具泡茶的家庭減少，以及農戶老齡化導致接班人不足是主要原因。但日本茶出口促進協議會（東京）的負責人表示：「即使國內需求下降，只要能在海外確保銷售渠道，也有助於維持產量。」

日本主要茶葉產區鹿兒島縣1家農業合作社表示，10月至11月間生產的茶葉（通常用於瓶裝茶飲料）售價超過每公斤2500日圓（約台幣503元），比去年同期上漲6倍。

