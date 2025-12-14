追求職涯轉型 美國40歲世代職場人士紛紛重返校園

自動化及AI發展引發職業改革，也促使許多職場人是尋求職涯轉型。（法新社）

美國《華爾街日報》13日報導，由於裁員、薪資停滯及人工智慧（AI）技術的推陳出新，許多步入中年的職場人士選擇重返校園或職業學校，希望做出徹底的職業轉變，包括從廚師轉行成為軟體工程師、攻讀更高學位，或是完成以前放棄的大學學位等。許多人認為，這一切是值得的，尤其考量人類壽命愈來愈長，不再像以前一樣能在65歲退休，尋求更高的就業保障有其必要。

報導指出，重返校園並非易事，40多歲的人往往需要在工作、家庭和學業之間尋求平衡。當同儕正值收入巔峰期時，他們卻背負著新的債務。美國各州公立大學的平均學費約為每年3萬美元（約94萬台幣），而私立大學的費用更高。

伍迪（Cindy Woody）41歲獲得碩士學位，47歲獲得博士學位，目前是德州大學泰勒分校教育領導學的助理教授。她說，「投資自我是一項不錯的投資」，所以她一邊全職工作一邊上學，把家務交給家人，自己在晚上和週六去上課，並在凌晨3點到6點之間，或是週日下午寫論文。

美國國家教育統計中心的數據顯示，超過100萬名40多歲的人正在攻讀本科或研究生學位。許多人希望在白領領域獲得更高的收入和更穩定的工作，即便在許多年輕人質疑大學學位價值的當下，他們仍然如此。

技術工種和學徒培訓計畫也迎來蓬勃發展，這些計畫每年的費用低至3000美元（約9.4萬台幣），部分原因是人們認為這些工作受自動化和AI的影響較小，畢竟漏水的管道一定得找水管工修理。在賓州一項職業訓練計畫中，108名學員中有4分之1是40多歲的人，他們學習水管工、木工、建築工、醫療保健和其他技能。許多學員是失業，也有人想要更高的薪水。

其中1位學員、48歲的米納（Victoria Miner），參加1個為期4年的屠夫學徒計畫，學習如何按照美國農業部的標準加工肉類產品。米納自己養牛，她覺得需要接受訓練才能在這個男性主導的行業中獲得認可。她的資格認證讓她獲得1份美國農業部檢查員的工作，這份工作比屠宰體力消耗小，而且可以延長她的職業生涯，「在這個人生階段，用腦子而不是用蠻力更適合我」。

另外，學位和證書能提升信譽。科倫塔爾（Kevin Korenthal）高中畢業後沒有上大學，但他憑藉自身努力在非營利組織領域晉升到領導職位。然而，最高管理職位對他來說仍然遙不可及。她坦言，「無論你多麼有能力，沒有學位都很難獲得那些職位」。因此，他在40歲出頭的時候重返校園，獲得數位媒體專業的副學士學位，之後又取得協會高階主管資格認證。他一邊全職工作，一邊撫養2個孩子，同時完成這2項學業。

之後，科倫塔爾在印第安納大學找到1個專為中老年學習者設計的線上課程，並獲得非營利組織領導專業的學士學位。現年53歲的科倫塔爾是國家公園基金會協會的執行董事。

值得注意的是，中年就學的費用往往是一個障礙，但接近中年的學生總能找到解決方案。

哈金（Melissa Harkin）是1位成功的自由譯者，她已擁有巴西的碩士學位和法學學位。她認為自己需要獲得美國或歐洲大學的文憑才能在美國公司找到工作。

在發現美國語言學和翻譯專業的碩士課程費用超過5萬美元（逾156萬台幣）後，她在英國伯明罕大學找到1個類似的課程，費用為2.2萬美元（約69萬台幣）。在遠距學習期間，她還在哈佛大學參加1個為期8週的高等教育教師資格證書課程，費用約為3000美元（約9.4萬台幣）。

哈金今年45歲，她一度意識到自己已經2個月沒出門，甚至錯過兒子的游泳課和柔術課，「到了40歲，有了家庭，如果你投入時間把事情做好，那就意味著要錯過其他事情」。她在Innodata公司工作，負責為大型語言模型AI專案設計培訓和評估材料。她稱這2個教育計畫是她過去3年最明智的投資。

還有一些人想要換個職業，因為他們在20、30歲時熱愛的職業無法提供他們所需的福利、薪資和穩定性。

霍爾（LaToya Hall）是1家高檔餐飲公司的廚師，她每天都要站著工作，工作時間不固定，還要搬運沉重的餐盤去參加婚禮和成年禮。在1次露營旅行中，她決定重返校園。回家後，霍爾申請新英格蘭理工學院為期18個月的軟體工程和網路開發副學士學位課程。

有2個孩子的40歲單親媽媽霍爾表示，「我知道我需要改變，也覺得自己已經準備好了」。為了省錢，她賣掉自己的車，每天早上5點半就得坐3班公車去上課，才能趕上7點45分的課。霍爾在校期間找到1份實習工作，後來轉正職，成為AAA公司的全職數位內容製作人。她獲得助學金和獎學金，但仍背負烹飪學校和副學士學位帶來的約4萬美元（約125萬台幣）貸款，但她不放棄表示，「我計畫之後再攻讀學士學位」。

