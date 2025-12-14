東京「流鶯一條街」進化！大久保公園站壁女改「坐街」 上演攻防戰

日本警方為打擊大久保公園的賣淫活動，在附近張貼禁止告示。（法新社）

日本東京新宿區著名的歌舞伎町「大久保公園」，長久以來是性交易的熱門攬客地點，被外界戲稱為「流鶯一條街」。儘管當地警方近年來加強巡邏與取締，這些性工作者卻不斷「進化」攬客手法，從原先的「站壁」轉為「坐街」，並利用手機社群平台共享警方動向，使得警方的查緝難度大幅增加。

根據日媒《每日新潮 》報導，大久保公園自多年前起，即成為部分女性從事性交易的主要攬客場所。當地警方近年加強巡邏，並與地方町內會合作，在公園周邊張貼「請勿在此處會面」等警示標語，試圖遏止性交易行為。

請繼續往下閱讀...

儘管警方加強取締使人數略有減少，但在11月下旬深夜走訪此地，仍可見到熟悉的景象。然而，與以往不同的是，這些女性不再站立等候，而是改採坐姿，變成了「坐街女」，以相同的間隔坐在路邊等候嫖客上門問價。

報導指出，此轉變與警方的執法行動有關；新宿區政府在警方要求下，於3月拆除了公園北側的護欄，使她們無法再倚靠護欄等候，此舉也促使流鶯招攬客人的形式開始「進化」。這些「坐街女」會直接在飯店或旅館外等候，一旦與客人談妥價錢，就會立刻進到旅館完成交易。

更讓警方頭疼的是，這些性工作者已建立一套反制體系；巡邏的警車經常會在她們等待客人時靠近，但由於她們會利用手機社群平台共享警方動態，因此一旦發現警車靠近，她們就會迅速散開，等警方離開後又返回原地。這種「警來我散，警走我聚」的攻防戰會持續到凌晨時分，使得警方的查緝工作面臨極大的困難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法