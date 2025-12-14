波音又出事！ 美聯航班機引擎故障返航

美國聯合航空一架飛往日本東京的波音777-200客機因引擎故障返航，返航後該機引擎外蓋脫落，甚至引發機場草皮火災，美國聯邦航空總署將對此事件展開調查。（路透）

美國聯合航空飛往日本東京的803航班，13日在起飛後不久後發生引擎故障事故，因此被迫返回華府杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），返航後該機引擎外蓋脫落，甚至引發草皮火災，美國聯邦航空總署（FAA）將對此事件展開調查。

綜合外媒報導，聯合航空803航班機型為波音777-200客機，班機在13日下午起飛不久後因其中一具引擎失去動力而折返降落，約在下午1點30分左右著陸，機上275位乘客和15名機組人員都平安無事。

請繼續往下閱讀...

從社群媒體上流傳的相關照片與影片顯示，機場跑道附近冒出大量濃煙，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在「X」發文說明，由於客機引擎有一片外蓋脫落起火，導致機場地面草皮也隨之燃燒，不過火勢範圍不大，已被撲滅。

聯合航空表示，機上乘客已轉乘晚間另一航班前往日本，乘客與機組人員在事故中都未受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法