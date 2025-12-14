狂生100個孩子！中國富豪赴美「代孕」建立龐大家族 法官拒判親權

中國多益網絡創辦人徐波，被《華爾街日報》踢爆在美國透過代孕擁有超過100名子女，甚至曾公開宣稱要生「50個優質兒子」。（圖取自微博）

在中國嚴禁代孕的背景下，部分中國富裕人士轉往美國透過代孕生子，建立龐大家族。據《華爾街日報》深度報導，中國電玩大亨徐波不僅公開宣稱要生「50個兒子」來繼承家業，其公司甚至證實他已透過代孕擁有超過100名子女。這股趨勢已引起美國司法單位注意，甚至有法官因情況太過異常而拒絕判給親權。

報導披露，2023年夏天，洛杉磯家事法庭法官佩爾曼（Amy Pellman）在審理代孕文件時發現異常：同一個名字反覆出現。中國多益網絡（Duoyi Network）創辦人徐波當時正尋求對至少4名未出生嬰兒的親權，且紀錄顯示他已透過代孕擁有另外8名子女。

徐波在聽證會上透過視訊表示，希望能有20多個在美出生的孩子，且偏好男孩，認為男孩優於女孩，能繼承家業。儘管徐波聲稱這是為了建立家族，但佩爾曼法官認為這已超出正常養育範疇，罕見地駁回其請求，讓這些孩子陷入法律身分不明的狀態。

徐波擁百子目標接班 汪輝武買卵生女引側目

徐波的野心並非個案，他在中國社群媒體上自封「中國首父」，並視特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）為偶像。其公司社群帳號曾公開承認，徐波在美國透過代孕擁有的孩子「只有100多個」，駁斥網傳的300子謠言。

另一位中國富豪、希望教育集團（現更名XJ International Holdings）前總裁汪輝武，則採取不同策略。據知情人士透露，汪輝武花費數萬美元購買美國模特兒、音樂家等卵子，透過代孕生下10名女兒，目標是將她們培養成未來能與權貴或世界領袖聯姻的對象。

報導指出，這股需求背後有成熟的產業鏈支持。仲介機構協助中國客戶將遺傳物質運至美國，並安排代孕母生產，每名孩子成本高達20萬美元（約626萬台幣）。由於美國憲法第14修正案規定屬地主義，這些孩子出生即擁有美國公民身分。

這種現象已引起美國相關部門關注。聯邦參議員史考特（Rick Scott）已提案禁止部分外國公民在美代孕；據代孕者透露，聯邦調查局（FBI）與國土安全部曾就中國客戶一事詢問部分代孕母，但具體調查目的與範圍仍不明朗。此外，中國前外交部長秦剛的情婦傅曉田在美代孕生子一案，也引發各界對中國官員利用此管道的更多關注。

