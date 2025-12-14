玩很大！美密西根大學校隊教練 疑用門票約OnlyFans女郎4P

美國密西根州大學美式足球校隊教練摩爾，因桃色糾紛被捕，同時傳出他曾想用門票約OnlyFans女郎4P。（美聯社）

太會玩了！美國密西根州大學美式足球校隊教練摩爾（Sherrone Moore），已婚並育有3個小孩，近來捲入桃色醜聞、和小三鬧糾紛被解雇並遭到逮捕，目前更傳出他曾想用球賽季票約成人平台OnlyFans的女郎4P。

據《紐約郵報》報導，摩爾因為和球隊行政助理希弗（Paige Shiver）發生婚外情，在事情傳開後校方決定將其開除。情緒失控的摩爾，於本月10日衝到希弗住處威脅要持刀自殘，當天隨即被捕，面臨入室竊盜、跟騷、侵入住宅等罪嫌。

另外，OnlyFans女郎索雷蒂（Mia Sorety）透露，摩爾2024年1月8日率領校隊擊敗華盛頓大學、獲得全國冠軍頭銜後，沒過幾個小時就找上她提議用季票交換性服務，並且還要再約另2個OnlyFans女郎來4P。

索雷蒂表示，當時她直接拒絕此事，因為自己並不缺錢買票。至於摩爾之所以會找上索雷蒂，主因在於她是密西根州大學校隊的球迷，2024年1月8日當天還穿著火辣進場觀看冠軍賽。

索雷蒂透露，摩爾還和她分享過自己是如何周旋在妻子和小三之間，不過，在上述消息瘋傳後，索雷蒂又在X發文否認摩爾有約她4P，宣稱一切都是誤會而已。

OnlyFans女郎索雷蒂，透露摩爾曾約她4P，後來又發文否認。（圖擷自「Mia Sorety」IG）

