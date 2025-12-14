當真？4000萬粉網紅IShowSpeed直播毆打機器人 業者求償3133萬

全球知名網紅IShowSpeed，和機器人Rizzbot會面時出拳毆打導致設備損壞，業者求償100萬美元。（圖擷自「@nojumper」帳號）

在YouTube上擁有4640萬人訂閱的知名網紅IShowSpeed，以誇張的行為獲得粉絲的關注，不過，他先前和機器人Rizzbot會面時，出拳毆打對方導致設備損壞，業者如今向IShowSpeed求償100萬美元（約新台幣3133萬元）。

據美國《Yahoo》報導，IShowSpeed在和Rizzbot相處時全程直播，可以看到他先是對機器人祭出鎖喉伺候，沒想到Rizzbot隨即發出放屁聲，讓他嚇得放開並後退。

IShowSpeed接著向機器人詢問「你是誰」，Rizzbot使用《星際大戰五部曲：帝國大反擊》黑武士達斯·維達對路克·天行者說話的口氣，講出黑武士的名台詞「我是你爸（I am your father）」。

IShowSpeed聞言相當傻眼，最後終於受不了向機器人的頭部打了1拳，並將它推到沙發上。對此，Rizzbot開發商Social Robotics表示，IShowSpeed的攻擊對機器人造成無法修復的損壞，導致後續許多重要的合作都被取消。

Social Robotics指出，這些合作機會包括和MrBeast（在YT上擁有4.54億人訂閱）的會面、在《CBS》電視台美式足球節目《The NFL Today》表演，無疑是讓Rizzbot失去大量曝光機會，因此求償100萬美元。

