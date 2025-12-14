為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    全校封鎖！布朗大學2死8傷 黑衣男憑空消失

    2025/12/14 10:47 編譯陳成良／綜合報導
    美國布朗大學13日發生槍擊案，造成至少2死8傷，警方正全力搜捕在逃槍手。圖為警方封鎖校園周邊道路。（美聯社）

    美國布朗大學13日發生槍擊案，造成至少2死8傷，警方正全力搜捕在逃槍手。圖為警方封鎖校園周邊道路。（美聯社）

    美國長春藤名校布朗大學（Brown University）13日爆發嚴重槍擊案，造成2人死亡、8人重傷。截至美東時間晚間9點（台灣時間14日上午10點），身穿黑衣的槍手仍逍遙法外，全校持續處於最高警戒的封鎖狀態。最新消息指出，事發大樓因正值期末考期間，外部大門「未上鎖」，導致槍手能輕易長驅直入。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，羅德島州州長麥基（Daniel McKee）證實，已與白宮及聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）取得聯繫。帕特爾明確承諾，FBI將投入所有可用資源，協助地方警方緝捕這名兇嫌。

    普羅維登斯市長史邁利（Brett Smiley）在記者會上坦承，槍擊發生的巴魯斯與霍利（Barus & Holley）工程與物理大樓，當時正在進行期末考，為了方便考生進出，該大樓的外部大門處於未上鎖狀態，「在那段時間，任何人都可以進入大樓」。

    州長麥基表示，待危機解除後，將全面檢討校園建物的安全性。「我們必須每天檢視這些問題，直到我們掌握更多資訊前，很難評論當時的情況是否足夠安全」。

    黑衣男徒步逃逸 警方一度抓錯人

    搜捕行動一度出現插曲，警方稍早曾拘留1名可疑人士，但在盤查後證實與槍擊案無關並將其釋放。目前鎖定的嫌犯特徵為1名身穿黑衣的男性，研判作案後徒步逃離現場，尚未尋獲犯案槍枝。

    傷者部分，8名傷患全數被送往羅德島醫院（Rhode Island Hospital）急救。院方表示，其中1人生命垂危、6人重傷但狀況穩定、1人傷勢穩定。

    桑迪胡克慘案前夕 川普、范斯同聲祈禱

    這起悲劇發生的時間點極為敏感，正值桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案13週年（12月14日）的前夕。剛結束觀賞「陸軍-海軍美式足球賽」返回白宮的美國總統川普，向媒體形容受害者傷勢嚴重，「我們現在能做的只有祈禱」。副總統范斯（JD Vance）也在社群平台X發文，強調FBI已隨時待命提供協助。

