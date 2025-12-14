IS「孤狼」伏擊釀美軍3死 川普震怒：將嚴厲報復

美國總統川普13日在白宮南草坪向媒體發表談話。針對美軍在敘利亞巴邁拉遭IS伏擊造成2名士兵與1名翻譯喪生，川普震怒誓言將採取「非常嚴重的報復行動」。（彭博）

敘利亞局勢再起波瀾。據《法新社》報導，2名美軍士兵與1名民間翻譯員，13日在敘利亞中部執行聯合巡邏任務時，遭伊斯蘭國（IS）槍手伏擊身亡。這是自敘利亞強人阿塞德（Bashar al-Assad）政權於去（2024）年12月倒台後，首度傳出美軍在該國遇襲喪命的重大事件。美國總統川普對此表達震怒，誓言將採取「非常嚴厲的報復行動」。

川普在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文哀悼：「我們為在敘利亞犧牲的3位偉大美國愛國者感到悲痛。」五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）證實，攻擊發生在曾被IS佔領的古城巴邁拉（Palmyra），當時美軍正支援反恐行動，進行關鍵領袖接觸任務。

IS孤狼開火釀3死3傷 槍手遭擊斃

美國中央司令部（CENTCOM）指出，這是一起由「孤狼式IS槍手」發動的伏擊，該名槍手隨後已遭擊斃。除3人不幸喪生外，另有3名美軍受傷，目前復原狀況良好。

這起事件發生在美敘關係正處於歷史性轉折之際。報導指出，自阿塞德政權被推翻後，敘利亞新任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）積極修復與華府關係，上月甚至歷史性訪問白宮，並正式加入以美國為首的抗IS全球聯盟。川普表示，夏拉對此次攻擊感到「極度憤怒與不安」。

儘管雙方高層同聲譴責，但對於攻擊發生的具體情境卻出現羅生門。一名敘利亞軍方官員透露，槍擊發生在巴邁拉一處敘利亞基地內的美敘軍官會議期間；敘利亞內政部發言人巴巴（Anwar al-Baba）更在國家電視台上指控，敘利亞內部安全指揮部事前曾警告該沙漠地區有IS滲透風險，但「國際聯軍並未將敘方的警告納入考量」。

然而，一名五角大廈官員反駁稱，攻擊發生在「敘利亞總統無法控制的區域」。總部設於英國的「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）分析，此次會議是美軍強化在敘利亞沙漠佈局戰略的一部分。

目前美軍主要部署在敘利亞東北部庫德族控制區，以及南部靠近約旦邊境的坦夫（Al-Tanf）基地。據敘利亞官媒《SANA》報導，傷者已被直升機後送至坦夫基地治療。儘管IS已於2019年失去在敘利亞的領土控制權，但其殘餘勢力仍活躍於廣大的沙漠地帶，持續對安全部隊構成威脅。

