    首頁 > 國際

    美軍敘利亞遇襲3人喪命　川普揚言報復伊斯蘭國

    2025/12/14 03:30 中央社

    美國軍方指出，美國與敘利亞部隊的車隊今天在敘國中部遭遇伏擊，2名陸軍士兵與1位平民口譯等3人遭到疑似為伊斯蘭國戰士的攻擊者擊斃，美國總統川普表示將進行報復。

    路透社報導，根據美軍中央司令部（CENTCOM），另有3名美國軍人受傷。

    美軍中央司令部透過聲明表示，這起由一名槍手單獨執行的攻擊事件發生在敘利亞中部城鎮巴邁拉（Palmyra），「當時部隊正在與當地重要人士接觸」。

    川普（Donald Trump）在白宮告訴記者「這是伊斯蘭國（Islamic State）發動的襲擊」，他向3名美國死者致哀，並說另外3位傷者「情況似乎不錯」。

    美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群媒體發文寫道，聯軍夥伴已擊斃攻擊者。

    伊斯蘭國目前未宣稱犯案，但一名美國高階官員提到，初步評估顯示作案的可能是這個激進組織；案發地區不在敘利亞政府掌控範圍內。

    國營的敘利亞新聞社（SANA）引述一名安全事務消息人士的說法報導，有2名敘國軍人受傷，且美方直升機已將傷者撤至敘國坦夫（Al-Tanf）地區的美軍基地，當地已靠近與伊拉克邊境。

    法新社報導，敘利亞內政部今天稍晚指出，他們先前曾警告美國主導的反伊斯蘭國聯盟，該武裝組織的戰士可能會發動攻擊。

    敘利亞內政部發言人巴貝（Anwar al-Baba）告訴國營電視台：「沙漠地區的內部安全指揮部曾事先警告盟軍…，但國際聯盟部隊未考量敘方關於伊斯蘭國可能滲透的示警。」

    敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）約1個月前訪問白宮時，敘國宣布與美國主導的反伊斯蘭國聯盟簽署政治合作協議。（編譯：洪培英）1141214

