    國際

    美斡旋下獲釋　白俄諾貝爾和平獎得主：繼續為自由奮鬥

    2025/12/14 02:06 中央社

    白俄羅斯政府與美國達成協議後於今天釋放123名囚犯，其中包括2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基，他強調自己將繼續為公民權利及政治犯自由奮鬥。

    白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天釋放123名囚犯，作為交換條件，美國同意解除對白俄鉀肥的制裁措施；白俄是全球主要的鉀肥生產國。

    法新社報導，畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）從立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）告訴反對派陣營的白俄語廣播電視台Belsat：「我們的戰鬥還在繼續，我認為諾貝爾獎是對我們的行動及尚未實現的理想給予某種肯定，因此這場戰鬥會繼續下去。」

    畢亞利亞茨基因反對魯卡申柯而自2021年7月起遭到監禁，並於2022年成為諾貝爾和平獎的共同獲獎者。

    白俄反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）在因反對魯卡申柯而入獄5年多後也於今天獲釋，她呼籲釋放所有政治犯。

    柯列斯尼可娃獲釋後被送至烏克蘭，她接受烏國政府機構視訊訪問時談到：「我一直惦記著那些尚未被釋放的人，我非常期待我們所有人能互相擁抱、見面並獲得自由的那天到來。」

    挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席今天告訴法新社，他們對畢亞利亞茨基獲釋感到欣慰，但白俄仍有1200多名政治犯身陷囹圄。

    路透社報導，123名獲釋囚犯中有9人離開白俄前往立陶宛，另外114人則被送到烏克蘭。

    美國官員告訴路透社，與魯卡申柯接觸是讓他至少在某種程度上遠離俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）影響力所付出努力的一部分。

    流亡的白俄反對派人士向美國總統川普（Donald Trump）表達感謝，並指魯卡申柯同意以釋放囚犯交換解除鉀肥制裁，證明制裁措施確實有效。（編譯：洪培英）1141214

