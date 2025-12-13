德國明年派兵投入波蘭「東方盾牌」行動 劍指俄羅斯

波蘭軍隊與北約部隊今年9月在波蘭東北部演習。（路透檔案照）

俄羅斯的侵略威脅正促使歐洲國家提高防禦力，德國軍隊明年起將加入波蘭的「東方盾牌」（Eastern Shield）行動，在波蘭與俄羅斯飛地（孤立區塊）加里寧格勒和俄國盟邦白俄羅斯共將近700公里邊境，加強防禦設施，鞏固北約東翼防線。

烏克蘭媒體RBC-Ukraine 13日引述德國「畫報」（Bild）報導，德國聯邦國防軍將從明年4月開始部署，協助波蘭在其該處邊境，建築防禦設施。波蘭副國防部長薩盧斯基（Pawel Zalewski）表示，德軍士兵將主要負責建立防禦陣地、挖掘戰壕、架設鐵絲網，和設置反坦克障礙物等工作。

德國之聲報導，德國國防部13日表示，這項預計持續到2027年底的部署行動為防禦性質，不被視為「海外作戰部署」，不需要另外取得德國國會授權，並且「不涉及使部隊面臨任何直接軍事衝突威脅」。

德國目前已支援在波蘭的防空和空中警戒任務，包括部署「愛國者」（Patriot）防空系統，和在距離加里寧格勒僅60公里的波蘭北部馬波克部署「颱風」（Eurofighter）戰機，執行北約巡邏任務。

「東方盾牌」於去年5月啟動，除了修築防禦工事，還將部署先進偵察系統，總經費約25億5000萬美元。另外根據先前的報導，波羅的海國家愛沙尼亞也已開始在東南部與俄羅斯交界地帶，興建首批混凝土碉堡，為波羅的海防線的一部份。

