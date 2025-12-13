為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐盟無限期凍結俄資產 替烏克蘭「賠償型貸款」鋪路

    2025/12/13 21:48 編譯林家宇／綜合報導
    歐盟領袖同意無限期凍結俄羅斯資產，用於後續對烏克蘭的財政支持。（路透）

    歐盟領袖同意無限期凍結俄羅斯資產，用於後續對烏克蘭的財政支持。（路透）

    歐洲聯盟（EU）理事會主席柯斯塔（António Costa）12日證實，在烏俄戰爭即將邁入第4年頭之際，歐盟領袖同意無限期凍結價值2100億歐元（約7.8兆台幣）的俄羅斯主權資產，為提供烏克蘭貸款和戰爭損害賠償踏出重要一步。

    全球遭凍結的俄羅斯主權資產約2570億歐元，其中1850億歐元存放於比利時的「歐洲清算銀行」（Euroclear）。歐盟10月提出「凍結資產直至俄停止侵略並賠償損失」方針，並擬向烏克蘭提供900億歐元貸款。然而比利時憂心俄方報復，一度擋下提案，要求其他成員國分擔風險。

    依照國際法，國家主權資產不得沒收，歐盟執委會因此推動避免沒收又能動用多達1650億歐元俄羅斯凍結資產的計畫。按規劃，歐盟會向歐洲清算銀行借款，再以貸款形式資助烏克蘭，俄羅斯則維持資產的法定所有人身分。烏克蘭只有在俄羅斯為戰爭期間造成的重大損失支付賠款時，才必須償還貸款。

    鑑於烏克蘭財政恐在明年春季耗盡，歐盟成員國領袖已承諾在下週舉行的峰會，對2026至2027年烏克蘭的資金安排做出決議。歐盟官員評估，900億歐元貸款能夠滿足基輔未來2年3分之2的財政需求，不足之處期望會有其他國際夥伴填補。

