印尼蘇門答臘洪災死亡人數破千 仍有218人失蹤

印度蘇門答臘居民的家遭洪水摧毀，埋滿漂流木，在殘骸中尋找家當。（法新社）

根據印尼國家災害應變總署最新統計，蘇門答臘島過去2週因豪雨引發嚴重的洪水及土石流，已造成1003人喪生、5400多人受傷，另有218人失蹤。當局仍在想辦法援助災民。

法新社報導，這是蘇門答臘（Sumatra）近幾10年來遭遇過最嚴重天災之一。由於災情範圍廣大，約有120萬名居民被迫撤離家園住在臨時安置中心。

隨著搜尋工作持續，死亡人數預期還會增加。災民不滿情緒也日益升高，紛紛抱怨援助速度緩慢。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天表示，援助進度已有所改善，數個先前交通中斷的地區已恢復通行。

他在前往北蘇門答臘省（North Sumatra）蘭卡縣（Langkat）視察後說：「有些地方因為自然或人員體力限制，（援助）稍微延誤。但我巡查了所有災民安置點，情況都良好，提供的服務充足，糧食供應也無虞。」

這場洪災的重建經費可能高達51兆8200億印尼盾（約新台幣976億元），但印尼政府至今未暗示會尋求國際協助。

