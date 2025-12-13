為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國總理否認川普停火說 柬埔寨關閉兩國邊界通關

    2025/12/13 21:37 中央社
    泰國總理阿努廷。（美聯社）

    泰國總理阿努廷。（美聯社）

    泰國總理阿努廷否認美國總統川普日前聲稱泰柬雙方已達成停火協議、結束連日致命衝突的說法之後，柬埔寨宣布關閉兩國邊界通關。

    法新社報導，這場泰柬之間的暴力衝突，源於雙方對一條長達800公里、劃定於殖民時期的邊界長期存在爭議，已迫使兩國約50萬人流離失所。

    泰國國防部表示，本週至少已有25人喪生，其中包括今天在邊界地區陣亡的4名泰國士兵。

    柬埔寨內政部今天宣布，「即刻起全面暫停所有柬泰邊境關卡的出入境往來」。

    泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，川普在12日的通話中「並未提及是否應該實施停火」。

    阿努廷今天告訴記者，兩位領導人「並未討論」此一議題。

    川普則盛讚他與阿努廷及柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）的通話是「非常好的對話」。

    川普12日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「他們已同意自今晚起停止一切交火，並回到7月達成的原始和平協議。」

    泰國總理阿努廷則已表明「泰國將持續採取軍事行動，直至確定國土與人民不再遭受任何危害與威脅」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播