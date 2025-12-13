奪命瞬間曝光！巴西滑翔傘「空中相撞」 60歲男墜落慘死

男子的滑翔傘與雙人滑翔翼相撞。（擷取自X）

上（11）月中，巴西里約熱內盧的聖康拉多（Sao Conrado），發生1起令人毛骨悚然的意外。59歲的菲利普（Philip Eric Haegler）在飛行滑翔傘時，與1架雙人的懸掛式滑翔翼相撞，滑翔傘隨即失控旋轉、墜落，菲利普不幸身亡。

英媒《地鐵報》報導，雙人滑翔翼的教練因這起事故，遭到過失致死罪嫌被起訴，且事故發生時距離菲利普的60歲生日僅剩2天。警方調查認定，該名教練在事故中存在疏忽、注意力不集中，並未遵守運動飛行的安全規範。

請繼續往下閱讀...

據報導，這位教練當時正與1名學生一同飛行，但在接近降落區時分了心，他坦承自己那時候在低頭進行標準操作，準備鬆開學生腿部的固定帶，因此約有3秒鐘的時間，未注意到菲利普的滑翔傘。

涉案的教練表示，當自己再次抬頭向前看時，驚見菲利普從相反方向、且略低的位置飛來，儘管有試圖做出緊急閃避的動作，但仍無法避免碰撞。事後，菲利普因傘翼纏繞，撞上了某建築物約11樓高的外牆，並從45公尺的高處墜落身亡。

依飛行運動的規則，位置較低的飛行員擁有優先權，所以菲利普當時具有通行優先權。教練強調，菲利普並未違規犯錯，不過事故是瞬間的疏忽所導致，目前自己正在尋求心理輔導，將持續配合警消人員的調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法