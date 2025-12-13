糗大了！Waymo無人計程車擦撞竟「集體當機」事故畫面曝光

三輛Waymo無人計程車在舊金山一處住宅區發生「卡住」事故，嚴重影響交通。（圖截自Tiktok／chii_rinna）

Google旗下的Waymo無人計程車近期狀況頻出，繼本週大規模軟體召回後，又傳出有三輛Waymo車輛在舊金山一處住宅區，因輕微擦撞發生三車「卡住」事故，嚴重影響當地交通。這起事件再次凸顯，自動駕駛技術在面對複雜與緊急狀況時，其判斷與應變能力仍待改善。

《太陽報》報導，這起事件發生在舊金山一處住宅區的道路上，兩輛Waymo無人計程車在輕微擦撞保險桿後便停止不動，導致隨後駛來的第三輛Waymo也被卡在路中央。事後，Waymo發言人證實，當時其中一輛車執行多點轉彎時發生輕微碰撞，所幸事發時三輛車內均無乘客，隨後有員工趕到現場進行處理。

這起意外，對Waymo來說無疑是雪上加霜。此前，該公司剛因軟體未能遵守校車停車標誌規定，宣布大規模軟體召回。另外，上週在洛杉磯，一輛載有乘客的Waymo計程車，無視持槍警察的呼喊和警示燈，竟駛入警方與嫌犯對峙的封鎖區。這些事件凸顯，儘管Waymo已累積約1.6億公里的自動駕駛里程，但面對人類社會的高度動態和不可預測的緊急情況時，自駕系統的判斷仍存在重大盲點。

儘管爭議不斷，Waymo仍持續推動其全球市場擴張計畫。目前Waymo在美國多個城市提供服務，並計劃擴展至底特律、紐約和邁阿密。公司強調，每次事件都是寶貴的「學習經驗」。值得注意的是，Waymo準備在明年將無人計程車帶到英國倫敦，這將使倫敦成為第一個引入Waymo車隊的歐洲城市，展現其在全球自駕市場的雄心。

