耶誕節變偷情季！澳洲伴遊妹週收入「破50萬」 客戶過半是人夫

澳洲伴遊女郎莉莉絲（Lillith Lodge）揭露澳洲男人耶誕假期各種瘋狂行為，以及他們砸下的驚人金額。

英媒《每日郵報》今（13）日報導，莉莉絲29歲，居住在布里斯本（Brisbane），她說，一整年最忙碌的月份就是12月，因為這段期間她每週可從男人身上賺進超過1萬7000美元（約新台幣53萬元）。

據報導，莉莉絲的男性客戶經常會在耶誕派對期間，或是假借幫伴侶買禮物之名，偷偷預約與她見面，「我們很多人都把這段時間稱為『狩獵季』，真的非常忙，因為耶誕派對很多。」莉莉絲還透露，她的客戶大約一半都是已婚男性，許多人會 耶誕節當藉口，暫時離開伴侶來找她。

莉莉絲提到，「耶誕節真的是很好的時機，因為男人們有很多理由可以解釋自己為什麼要出門。」甚至有些客戶會告訴太太要去買耶誕禮物，趁機在外面爽待好幾個小時，「他們可能會離開家2個半小時，其中一個小時是跟我在一起，其餘時間才是在購物中心。」

莉莉絲說，12月是她整年中最賺錢的月份，「通常我單靠面對面服務，每週就能賺到1萬美元（約新台幣31萬元）。」甚至有客戶一次就給她8000美元（約新台幣25萬元）小費，或是奢侈品牌皮夾、手錶。

