畫面曝光!研究發現虎鯨、海豚會結伴獵食各取所需

英國、德國科學家合作的一份研究，在加拿大卑詩省外海首次觀察到，虎鯨與海豚會一起獵食，海豚有如虎鯨的「偵察兵」，協助虎鯨獵捕鮭魚，並因此得到食物。研究記錄到多次這種互動，顯示這兩種掠食性動物並非在覓食中偶然遭遇，而是有某種合作關係。

《衛報》、《紐約時報》報導，加拿大英屬哥倫比亞大學、哈卡伊研究所和德國萊布尼茲研究所科學家合作的這份研究，根據大量紀錄，包括無人機空拍影片、聲學紀錄和水下攝影影片做出結論，北方定居型虎鯨（Northern Resident killer whales），與太平洋斑紋海豚（Pacific white-sided dolphins）的這種互動，是以一個團隊合作。報告第一作者、海洋科學家佛瓊（Sarah Fortune）說，「虎鯨是頂級的鮭魚獵捕專家，是技巧高明的掠食者，看到牠們跟著海豚，就好像是領袖一樣，非常令人意外，也令人感到興奮」。

北方定居型虎鯨幾乎完全以帝王鮭為食物來源，而對太平洋斑紋海豚來說，這種鮭魚太大，牠們主要獵捕鯡魚。美加外海的太平洋西北海域常見太平洋斑紋海豚出現在一群正在大快朵頤的虎鯨群附近，虎鯨也顯然能接受這群海豚的存在。之前科學家認為，海豚是在偷吃虎鯨的獵物，而11日在《科學報告》（Scientific Reports）發表的新研究，首次紀錄到這兩種動物合作覓食，海豚有貢獻後得到應得的一份。

研究拍攝到的影片顯示，海豚在太平洋海域中高速追逐鮭魚，而虎鯨緊緊跟隨在牠們後面，當虎鯨抓到鮭魚，在海面上與其他虎鯨分享獵物，海豚就撿食虎鯨吃剩的。研究共辨識出25次這種互動案例。佛瓊說，這些海豚就好像是虎鯨的「偵察兵」。聲學資料也顯示，虎鯨和海豚會交替使用回聲定位，研究團隊推測，牠們可能監聽彼此的訊號，藉此掌握獵物位置。

研究團隊評估過幾種可能，解釋這兩種動物近距離互動而無衝突：海豚是否藉由靠近虎鯨來獲得某種保護，減少遭同海域活動的畢氏虎鯨（Bigg’s orcas）攻擊風險，不過這兩種虎鯨通常會互相迴避。或者海豚利用虎鯨活動形成的水流，減少阻力。

另外，也不排除海豚真的只是在虎鯨旁伺機撿食，但是在這些研究觀察到的案例中，虎鯨似乎對海豚「分杯羹」不以為意，沒有明顯的驅趕或攻擊行為。因此研究人員認為，最引人注意的解釋就是：這兩種動物在合作。佛瓊說，這項發現掃除了海豚「吃免費的」想法。

研究團隊表示，還需要更多的研究，了解牠們這種互動的互利程度，以及有海豚幫忙的虎鯨，是否獵食成功率更高。

