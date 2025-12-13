矽谷人形機器人峰會帶來火花 「走入民間」仍有段距離

美國加州矽谷舉行人形機器人高峰會（Humanoids Summit），吸引2000多人參加。（美聯社）

在美國加州矽谷舉行的年度人形機器人高峰會創辦人艾勞威表示，人形機器人終將成為常態，只是遲早問題；但在會場中，人們仍高度懷疑神似人類的機器人能在短期內普及。

美聯社報導，身兼創投公司ALM Ventures創辦人的艾勞威（Modar Alaoui）指出，長期以來矽谷投資人並不認為機器人是好的標的，因為太過複雜、資本密集且「老實說，無趣」。

然而，隨著人工智慧（AI）商業化的蓬勃發展，人們長期構想的人形機器人應用有了新的火花，希望能打造像人類一樣行動和做事的機器人。

昨天和今天在加州山景市（Mountain View）的電腦歷史博物館（Computer History Museum）舉行的人形機器人高峰會（Humanoids Summit），吸引了2000多人參加，包括來自美國娛樂業巨擘迪士尼（Disney）、科技業巨頭Google（谷歌）及數10家新創公司的頂尖機器人工程師展示他們的科技，人們並討論如何加快這項產業發展。

艾勞威表示，許多研究人員如今相信，人形機器人或某種實體化AI「將成為常態」，「剩下的問題只有這會花多久時間」。

目前已有具高度複雜性的娛樂用人形機器人問世，但何時能實現在職場和家庭中使用具生產力的「通用型」機器人，仍有一段遙遠距離。

即使在這場專為帶動人形機器人發展而舉辦的峰會上，人們對於能否在不久的將來見到真正像人類的機器人普及，仍抱持高度懷疑。

開發機器人觸覺技術的美國新創公司Haptica Robotics創辦人暨執行長杜巴基耶（Cosima du Pasquier）便表示：「人形機器人領域仍有非常、非常大的難關要克服，還有許多研究有必要解決。」

根據全球顧問企業麥肯錫公司（McKinsey & Company）調查，全球為了開發人形機器人已籌資至少1億美元（約新台幣31億元）的公司共有約50家，以中國的約20家最多，其次是北美的15家。

麥肯錫公司合夥人凱卡（Ani Kelkar）指出，中國之所以領先，原因包括北京提供獎勵給相關零組件生產及機器人應用，並於去年下令要在今年底前完成建立人形機器人產業生態系。

本屆人形機器人高峰會的展覽區便充滿中國公司的展示品，會場內最常見到的人形機器人也是中國宇樹科技的產品，原因之一是美國研究人員會購買這款相對便宜的機器來測試自家軟體。

美國公司OpenAI和Google各自開發出的聊天機器人ChatGPT和Gemini，這類生成式AI則以不同方式刺激當地已有數10年歷史的機器人產業。

這類技術在語言方面的突出表現，協助教導機器人如何提升執行任務能力。若再搭配電腦視覺，這種由「視覺-語言」模型驅動的機器人，就能被訓練來學習了解周遭環境。

