為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    大馬首相斡旋！泰柬衝突 晚間9時起停火

    2025/12/13 19:59 中央社
    大馬首相安華。（彭博檔案照）

    大馬首相安華。（彭博檔案照）

    柬埔寨媒體指出，柬埔寨總理洪馬內今天下午宣布，柬埔寨歡迎並接受馬來西亞首相安華的停火倡議。根據相關安排，柬泰雙方將自當地時間晚間10時（台灣時間晚間9時）起開始停火。

    根據柬埔寨中文媒體「柬中時報」報導，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）表示，柬方歡迎由東協觀察團（ASEAN Observer Team，AOT）負責對停火情況進行監督，以及美國提供衛星監測的支持。

    大馬首相安華（Anwar Ibrahim）表示，鑑於柬泰邊境局勢持續緊張，他已分別與柬埔寨總理和泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）通話，敦促雙方立即停止敵對行動，避免局勢進一步升級。

    根據柬中時報報導，安華在官方臉書發文表示，他已就相關情勢與美國總統川普進行討論。隨後基於對區域安全的嚴重關切，他分別與柬、泰領袖通話，明確呼籲雙方保持最大克制。

    安華還表示，雙方將於當地時間今晚10時，停止一切形式的敵對行為，不得採取任何軍事行動，包括使用武力或向前線調動武裝部隊。

    安華還指出，馬來西亞已提議出動由馬來西亞武裝部隊總司令率領的東協觀察團，對地面局勢展開監測，相關行動將同步獲得美國政府提供的衛星監測支持，並於同一時間啟動。

    根據報導，安華表示，東協觀察團將綜合地面觀察與衛星監測所得資料，於16日舉行的東協外長會議上提交評估報告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播