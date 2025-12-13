南韓與台灣同屬民主陣營 韓學者談「中國台灣」：別陷中國圈套

南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（圖翻攝自南韓電子入境卡申請系統）

南韓電子入境卡系統自今年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將我國列為「中國（台灣）」，引發外界批評。韓國外國語大學中國學系教授姜俊英指出，韓國和台灣是在核心供應鏈中共享利益的自由民主陣營的一員，雙方應該避免報復對方，否則就中了中國的圈套。

根據《朝鮮日報》報導 ，南韓電子入境卡標示「中國台灣」一事，引發台灣政府抗議，也引起台灣政治圈、學界的強烈反彈，但韓國卻尚未表明立場。而台灣外交部則已表示將「全面性檢視與韓國政府的關係」，甚至有立委提出在經濟上採取策略反擊。

對此，姜俊英表示，台灣此舉似乎也帶有試圖在最近圍繞著日本首相高市發表的「台灣有事論」後的中日衝突中，確保友軍（盟友）而詢問韓國立場的意圖。他進一步指出，「韓國和台灣是在核心供應鏈中共享利益的自由民主陣營的一員」。他認為，雙方絕對應該避免採取報復措施，並且需要注意的是，「如果那樣做，就正中了中國的圈套。」

