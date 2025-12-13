為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓與台灣同屬民主陣營 韓學者談「中國台灣」：別陷中國圈套

    2025/12/13 17:27 即時新聞／綜合報導
    南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（圖翻攝自南韓電子入境卡申請系統）

    南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（圖翻攝自南韓電子入境卡申請系統）

    南韓電子入境卡系統自今年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將我國列為「中國（台灣）」，引發外界批評。韓國外國語大學中國學系教授姜俊英指出，韓國和台灣是在核心供應鏈中共享利益的自由民主陣營的一員，雙方應該避免報復對方，否則就中了中國的圈套。

    根據《朝鮮日報》報導 ，南韓電子入境卡標示「中國台灣」一事，引發台灣政府抗議，也引起台灣政治圈、學界的強烈反彈，但韓國卻尚未表明立場。而台灣外交部則已表示將「全面性檢視與韓國政府的關係」，甚至有立委提出在經濟上採取策略反擊。

    對此，姜俊英表示，台灣此舉似乎也帶有試圖在最近圍繞著日本首相高市發表的「台灣有事論」後的中日衝突中，確保友軍（盟友）而詢問韓國立場的意圖。他進一步指出，「韓國和台灣是在核心供應鏈中共享利益的自由民主陣營的一員」。他認為，雙方絕對應該避免採取報復措施，並且需要注意的是，「如果那樣做，就正中了中國的圈套。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播