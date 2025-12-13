為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「不想被當成中國畫家」 法籍華裔大師趙無極作品香港展出

    2025/12/13 16:42 編譯張沛元／綜合報導
    已故法國籍華裔畫家趙無極的畫展13日在香港揭幕，此為大師的作品首度在亞洲展出。（法新社）

    已故法國籍華裔畫家趙無極的畫展13日在香港揭幕，此為大師的作品首度在亞洲展出。（法新社）

    已故法國籍華裔畫家趙無極的畫展13日在香港M+博物館揭幕，此為大師的作品首度在亞洲展出。

    這次展出的畫作有趙無極的一系列更具實驗性的版畫，參觀者可依時序與主題探索大師的早期具像作品，以及受中國書法啟發的創作；然後是大師詮釋土、風、水這三大元素的一系列色彩繽紛的抽象畫。

    趙無極為友人、法國詩人兼畫家米肖（Henri Michaux）與法國詩人夏爾（Rene Char）寫的詩所創作的中國水墨畫與版畫，也正在展出之列。

    1920年生於中國的趙無極被視為抒情抽象運動的大師，其作品經常在拍賣會上拍出高價；他的藝術啟蒙來自中國書法，在藝術學校求學時愛上西方油畫；1948年移居巴黎繼續深造並嘗試版畫創作，與法國藝術界建立廣泛人脈。

    「趙無極基金會」藝術總監揚・亨德根（Yann Hendgen）說，趙無極「不想（在巴黎）被視為中國畫家，也不想創作中國風的作品」，而是想成為像法國抽象藝術大師蘇拉吉（Pierre Soulages）的畫家。蘇拉吉已於2022年辭世，趙無極則在更早的2013年去世。

    1名攝影師13日在香港M+博物館的趙無極作品展會場上調整相機。（法新社）

    1名攝影師13日在香港M+博物館的趙無極作品展會場上調整相機。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播