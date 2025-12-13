「不想被當成中國畫家」 法籍華裔大師趙無極作品香港展出

已故法國籍華裔畫家趙無極的畫展13日在香港揭幕，此為大師的作品首度在亞洲展出。（法新社）

這次展出的畫作有趙無極的一系列更具實驗性的版畫，參觀者可依時序與主題探索大師的早期具像作品，以及受中國書法啟發的創作；然後是大師詮釋土、風、水這三大元素的一系列色彩繽紛的抽象畫。

趙無極為友人、法國詩人兼畫家米肖（Henri Michaux）與法國詩人夏爾（Rene Char）寫的詩所創作的中國水墨畫與版畫，也正在展出之列。

1920年生於中國的趙無極被視為抒情抽象運動的大師，其作品經常在拍賣會上拍出高價；他的藝術啟蒙來自中國書法，在藝術學校求學時愛上西方油畫；1948年移居巴黎繼續深造並嘗試版畫創作，與法國藝術界建立廣泛人脈。

「趙無極基金會」藝術總監揚・亨德根（Yann Hendgen）說，趙無極「不想（在巴黎）被視為中國畫家，也不想創作中國風的作品」，而是想成為像法國抽象藝術大師蘇拉吉（Pierre Soulages）的畫家。蘇拉吉已於2022年辭世，趙無極則在更早的2013年去世。

1名攝影師13日在香港M+博物館的趙無極作品展會場上調整相機。（法新社）

