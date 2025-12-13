烏克蘭首席談判代表密會美FBI正副局長 動機啟疑竇

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫被指過去幾週3度赴美期間，曾與FBI正副局長舉行閉門會談。（路透）

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）過去幾週3度赴美，與美國總統川普特使魏科夫會面，討論結束與俄羅斯近4年衝突的和平計畫。《華盛頓郵報》12日引述4位知情人士披露，烏梅洛夫在訪美期間，也與美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）和副局長邦吉諾（Dan Bongino）舉行閉門會晤，此舉引發擔憂。

據報導，西方官員不清楚烏梅洛夫與巴特爾、邦吉諾會晤的意圖和目的。有些人認為，烏梅洛夫和其他烏克蘭官員是希望尋求取得美國豁免，免於他們在烏克蘭可能面臨的任何腐敗指控。另一些人則擔心，這條新建立的管道可能會被用來向基輔當局施壓，迫使基輔接受川普政府提出的和平計畫，其中包含要求基輔做出的重大讓步。

烏克蘭駐美大使斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）證實烏梅洛夫與FBI正副局長的會面，並強調他「只討論與國家安全相關的問題」，這些問題不便公開。

一位FBI官員表示，烏梅洛夫的會晤包括討論兩國在執法和國家安全方面的共同利益，而烏克蘭的白領腐敗問題在其中一次會晤中被提及，但並非主要議題。這位官員補充道，任何認為巴特爾與烏梅洛夫會談不妥的說法都是「無稽之談」。

巴特爾和邦吉諾曾在多次公開場合批評烏克蘭。巴特爾曾在3月質疑美國對烏克蘭援助的規模，並敦促國會調查是否有任何美國資金被濫用。邦吉諾則在2月間指責澤倫斯基掩蓋前總統拜登之子涉嫌的腐敗活動，稱川普「非常懷疑澤倫斯基，因為他和他政府中的一些人試圖掩蓋拜登的醜聞」。

一位白宮官員表示，美國官員定期與世界各國領袖就共同關心的國安問題進行溝通，川普的國安團隊一直在與俄羅斯和烏克蘭進行對話，以促成結束戰爭的協議，任何對FBI會談提出質疑的人「都不了解這些外交對話的內容，也不知道他們在談論什麼」。

澤倫斯基辦公室的一位代表拒絕就任何具體會晤發表評論，但堅稱「把所有事情都與『腐敗』聯繫起來是愚蠢的」。

