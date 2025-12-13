中國籍老闆娘偷邊角料做料理 被逮竟喊「煮熟能吃」日網炸鍋

日本一名中國籍餐廳老闆娘多次非法闖入豐洲市場，偷竊魚肉邊角料和魚骨，製成料理賣給顧客，示意圖。（彭博）

日本一名66歲的中國籍中式餐廳老闆娘，多次非法闖入東京豐洲市場，偷竊原供製作魚飼料的魚肉邊角料和魚骨，製成料理供顧客食用，被日本警方逮捕。事件曝光後，引起網友熱議，有人認為應將她驅逐出境。

綜合外媒報導，涉案的吳姓婦女在距離豐洲市場約1.5公里處經營中式餐廳。警方指控，吳婦於11月21日深夜，非法闖入市場的海鮮批發商大樓，竊取原定加工為養殖魚飼料的鮪魚邊角料和魚骨，並將贓物裝入保麗龍箱中騎著自行車離開。吳婦隨後在22日和26日故技重施，日本警方11月28日以涉嫌竊盜和非法侵入罪將其逮捕。

吳婦在訊問中坦承犯案，並供稱她認為這些魚骨「煮熟了還是可以吃」。據了解，部分贓物被她製成魚丸供自己食用，部分則被烹製後販售給顧客。專家對此指出，被列為養殖飼料用的魚類廢棄物，並非以人類食用為前提進行生產、儲存和流通，因此其安全性毫無保障。這類廢棄物可能存在細菌污染、寄生蟲或重金屬殘留等風險，即使經過充分加熱，仍會大幅增加食物中毒的風險。

此案曝光後，在社群媒體上引發熱議。一位日本網友認為，竊盜行為本身已違法，而將這些存在衛生隱患的廢棄物供顧客食用，更是嚴重的道德和衛生問題。另有人指出，吳婦已在日本定居多年，卻犯下如此錯誤，應被驅逐出境。根據相關法規，吳婦若最終被定罪，她恐將失去居留日本的資格。

