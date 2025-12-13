為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國籍老闆娘偷邊角料做料理 被逮竟喊「煮熟能吃」日網炸鍋

    2025/12/13 19:56 即時新聞／綜合報導
    日本一名中國籍餐廳老闆娘多次非法闖入豐洲市場，偷竊魚肉邊角料和魚骨，製成料理賣給顧客，示意圖。（彭博）

    日本一名中國籍餐廳老闆娘多次非法闖入豐洲市場，偷竊魚肉邊角料和魚骨，製成料理賣給顧客，示意圖。（彭博）

    日本一名66歲的中國籍中式餐廳老闆娘，多次非法闖入東京豐洲市場，偷竊原供製作魚飼料的魚肉邊角料和魚骨，製成料理供顧客食用，被日本警方逮捕。事件曝光後，引起網友熱議，有人認為應將她驅逐出境。

    綜合外媒報導，涉案的吳姓婦女在距離豐洲市場約1.5公里處經營中式餐廳。警方指控，吳婦於11月21日深夜，非法闖入市場的海鮮批發商大樓，竊取原定加工為養殖魚飼料的鮪魚邊角料和魚骨，並將贓物裝入保麗龍箱中騎著自行車離開。吳婦隨後在22日和26日故技重施，日本警方11月28日以涉嫌竊盜和非法侵入罪將其逮捕。

    吳婦在訊問中坦承犯案，並供稱她認為這些魚骨「煮熟了還是可以吃」。據了解，部分贓物被她製成魚丸供自己食用，部分則被烹製後販售給顧客。專家對此指出，被列為養殖飼料用的魚類廢棄物，並非以人類食用為前提進行生產、儲存和流通，因此其安全性毫無保障。這類廢棄物可能存在細菌污染、寄生蟲或重金屬殘留等風險，即使經過充分加熱，仍會大幅增加食物中毒的風險。

    此案曝光後，在社群媒體上引發熱議。一位日本網友認為，竊盜行為本身已違法，而將這些存在衛生隱患的廢棄物供顧客食用，更是嚴重的道德和衛生問題。另有人指出，吳婦已在日本定居多年，卻犯下如此錯誤，應被驅逐出境。根據相關法規，吳婦若最終被定罪，她恐將失去居留日本的資格。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播