轟炸醫院屠殺平民？ 緬甸軍政府辯：攻擊恐怖分子及其基地

緬甸軍政府13日否認日前空襲若開邦1家醫院並造成平民死亡。圖為11日拍攝的畫面，顯示若開邦醫院遭空襲後淪為斷垣殘壁。（美聯社）

緬甸軍政府13日證實日前曾對由反軍政府武裝勢力控制的若開邦發動空襲，但否認其所攻擊的是醫院與否認死傷者是平民，辯稱其所攻擊的是恐怖分子的基地，死者則為恐怖分子及其黨羽。

2名援助人員指稱，1架軍機10日晚間轟炸緬甸西部、比鄰孟加拉的若開邦（Rakhine state）的妙烏鎮（Mrauk-U ）的1家綜合醫院。目前幾乎控制整個若開邦的「若開軍」（AA）曾發表聲明，稱空襲造成33死76傷；世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也曾在X上說，死者包括醫護人員與病患，「醫院基礎建設嚴重受損，手術室與主要病房全毀」。

但官媒「緬甸環球新光報」（GNLM）的1篇報導卻辯稱，「死傷者並非平民，而是恐怖分子及其支持者。」

緬甸軍政府在2021年發動政變、推翻緬甸民運領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府重新上台以來，已隨著爆發國家內戰而逐年增加空襲次數。聯合國11日曾要求調查緬甸軍政府空襲一案，並稱此攻擊可能構成戰爭罪。

GNLM還說，軍政府10日採取必要的安全措施，對被「若開軍」與「人民防衛部隊」（People's Defense Force, PDF）等恐怖分子當作基地的建築，發動反恐行動。

「若開軍」是1支少數民族分離主義武裝力量，早在緬甸軍方政變奪權前就相當活躍；至於「人民防衛部隊」則是翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的文人政府殘餘勢力成立的全國團結政府（National Unity Government）組建、試圖取代軍政府的武裝部隊。

