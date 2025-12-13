為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    發錢求居民！滿足「1條件」 100萬台幣即可入住義大利小鎮

    2025/12/13 18:14 即時新聞／綜合報導
    義大利古鎮拉迪孔多利為了對抗人口老化與流失，向購屋者提供高達2萬歐元（約新台幣73萬元）的補助。（圖截自Google）

    義大利古鎮拉迪孔多利為了對抗人口老化與流失，向購屋者提供高達2萬歐元（約新台幣73萬元）的補助。（圖截自Google）

    為了對抗人口老化與流失，義大利古鎮拉迪孔多利（Radicondoli）擴大住宅補助計畫，向購屋者提供高達2萬歐元（約新台幣73萬元）的補助，另也補助新租戶前兩年的部分租金。不過，補助有條件限制，購屋者須居住10年，租賃者則需居住至少4年。

    紐約郵報》報導，位於佛羅倫斯以南約一小時車程的拉迪孔多利，目前居住人口僅 966人，遠低於歷史高峰期的3000人，鎮上約有百餘戶空置房屋。為吸引更多人居住，地方政府撥款超過40萬歐元（約新台幣1465萬元），用於住房補助方案。

    根據該計畫，購屋者可獲得約2萬歐元（約新台幣73萬元）的購屋補助，外加6000歐元（約新台幣21萬元）用於支付交通與暖氣等費用。新擴大的方案也涵蓋租屋者，承諾為在2026年初前搬入的新租戶支付前兩年一半的租金，以減輕新遷入者的經濟負擔。

    拉迪孔多利市長瓜爾瓜利尼（Francesco Guarguaglini）說，這項政策的目標是提高居民生活品質、刺激在地經濟發展，特別聚焦於年輕族群。然而，為確保補助資源能有效促進長期居住和人口增長，計畫設有居住年限，購房補助者必須承諾居住10年；而租賃補助者則需居住至少4年。

    該計畫涵蓋的空置房屋類型多元，包括位於歷史中心、價格5萬歐元（約新台幣183萬元）起的單、雙臥室公寓，以及郊區價格最高可達10萬歐元（約新台幣366萬元）、被葡萄園環繞的農舍。市長指出，大多數房屋狀況良好，少數需要翻新的房屋成本也僅約1萬美元左右（約新台幣31萬元）。

    對於潛在居民而言，補助措施具有顯著的實際效益，購房者若使用全額補助，得以約3萬歐元（約新台幣110萬元）的價格購得小公寓；而租房者透過補助，可將原月租金400歐元（約新台幣1萬4000元）的房屋降為200歐元（約新台幣7325元）。

