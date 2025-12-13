烏軍收復東北重鎮部分地區包圍俄軍 澤倫斯基親赴前線

烏克蘭總統澤倫斯基赴庫皮揚斯克前線。（路透社）

俄羅斯幾個星期前聲稱已完全占領烏克蘭東北部重鎮庫皮揚斯克（Kupiansk），烏克蘭軍隊昨天（12日）傳出重大戰果，《路透社》綜合烏克蘭媒體報導，烏軍成功奪回庫皮揚斯克市部分地區，對城內俄軍形成包圍圈。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也罕見地親自造訪，盛讚這次行動是「極其重要的戰線成果」，有助於「強化烏克蘭在外交上的談判籌碼」。

庫皮揚斯克戰況膠著之際，澤倫斯基週五發布的社群媒體影片，他身穿防彈背心，站在寫有庫皮揚斯克市名稱的入口標誌前說，美國支持下的和平談判正在進行，前線的軍事勝利具有重要的外交意義。

澤倫斯基在影片中說：「今天，在前線取得成果至關重要，這樣烏克蘭才能在外交上取得成果。」這番言論突顯了軍事勝利與國際談判之間的緊密關聯，旨在向國際盟友展現烏克蘭在戰場上抵抗俄軍、爭取有利和平條件的決心。

烏軍的戰場地圖計畫「Deep State」顯示，庫皮揚斯克北部和西部至少有3個村莊已處於烏克蘭軍隊控制之下。地圖也描繪出庫皮揚斯克市的北部地區由烏軍控制，俄軍被包圍在市中心。烏克蘭國民警衛隊哈爾蒂亞（Khartia）陸軍軍團指揮官奧博利恩斯基（Ihor Obolienskyi）接受《烏克蘭真理報》採訪時說，「被圍困的俄軍一度未察覺局勢變化，但現在已清楚自己處於被包圍狀態」。

Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here.



The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!… pic.twitter.com/kraYEBSSai — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） December 12, 2025

