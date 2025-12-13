為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏軍收復東北重鎮部分地區包圍俄軍 澤倫斯基親赴前線

    2025/12/13 17:20 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基赴庫皮揚斯克前線。（路透社）

    烏克蘭總統澤倫斯基赴庫皮揚斯克前線。（路透社）

    俄羅斯幾個星期前聲稱已完全占領烏克蘭東北部重鎮庫皮揚斯克（Kupiansk），烏克蘭軍隊昨天（12日）傳出重大戰果，《路透社》綜合烏克蘭媒體報導，烏軍成功奪回庫皮揚斯克市部分地區，對城內俄軍形成包圍圈。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也罕見地親自造訪，盛讚這次行動是「極其重要的戰線成果」，有助於「強化烏克蘭在外交上的談判籌碼」。

    庫皮揚斯克戰況膠著之際，澤倫斯基週五發布的社群媒體影片，他身穿防彈背心，站在寫有庫皮揚斯克市名稱的入口標誌前說，美國支持下的和平談判正在進行，前線的軍事勝利具有重要的外交意義。

    澤倫斯基在影片中說：「今天，在前線取得成果至關重要，這樣烏克蘭才能在外交上取得成果。」這番言論突顯了軍事勝利與國際談判之間的緊密關聯，旨在向國際盟友展現烏克蘭在戰場上抵抗俄軍、爭取有利和平條件的決心。

    烏軍的戰場地圖計畫「Deep State」顯示，庫皮揚斯克北部和西部至少有3個村莊已處於烏克蘭軍隊控制之下。地圖也描繪出庫皮揚斯克市的北部地區由烏軍控制，俄軍被包圍在市中心。烏克蘭國民警衛隊哈爾蒂亞（Khartia）陸軍軍團指揮官奧博利恩斯基（Ihor Obolienskyi）接受《烏克蘭真理報》採訪時說，「被圍困的俄軍一度未察覺局勢變化，但現在已清楚自己處於被包圍狀態」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播