和平協議有望？ 川普特使將在柏林會澤倫斯基、歐洲領袖

川普派特使魏科夫本週末將與烏克蘭及歐洲領袖會面。（美聯社）

《華爾街日報》12日獨家披露，美國總統川普的特使魏科夫本週末將在德國柏林，會見烏克蘭總統澤倫斯基及其他歐洲領袖，這次會晤至關重要，因為白宮正敦促烏克蘭在年底前達成一項和平協議，結束烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭。

據報導，一直主導美國與烏克蘭和俄羅斯，就和平計畫進行談判的魏科夫，在本週末被派往柏林與澤倫斯基、法國總統馬克宏、英國首相施凱爾和德國總理梅爾茨，以及各國負責烏克蘭事務的官員會晤，凸顯美國正加速縮小基輔和華府在和平協議條款上的分歧

歐洲領袖原本即希望本週末與美方在歐洲會晤，討論他們對美國和平計畫的修改建議，但白宮新聞秘書李威特11日表示，川普總統「厭倦為了開會而開會」，只有在認為和平談判取得足夠進展的情況下，才會派官員參加會議。

據了解，美烏俄三方仍存在重大分歧，尤其是在烏克蘭領土問題方面，莫斯科希望烏軍退出烏東頓內茨克州、盧甘斯克州，以完整掌控頓巴斯地區，華府則提議在當地設立「自由經濟區」，但基輔拒絕單方面讓步，澤倫斯基也在11日明確拒絕美國起草的烏克蘭撤軍方案。

多位川普政府高階官員評估，烏克蘭正在輸掉這場戰爭，如果戰鬥持續下去，烏克蘭必敗無疑。儘管烏克蘭士兵和其他歐洲官員認為，烏克蘭至少還能再撐1年或更長時間，尤其是在盟友加強軍事和財政支持的情況下。

官員透露，川普10日與歐洲領袖的通話氣氛緊張，川普告訴德、法和英領袖，他們應該向澤倫斯基施壓，要求他接受美國提出的和平計畫。根據該計畫，烏克蘭將接受大規模割讓領土，並限制自身軍隊規模。

澤倫斯基12日出人意料地前往前線城市庫皮揚斯克，並拍攝一段影片以鼓舞士氣，對抗1個月前吹噓佔領該地區的俄軍，「俄羅斯人一直在談論庫皮揚斯克，事實勝於雄辯」。

