追悼南京大屠殺 中國再嗆日本

中國今日在南京舉行「南京大屠殺」追悼儀式。（法新社）

中日關係持續緊張。中國今日在南京舉行「南京大屠殺」追悼儀式。中共領導層成員石泰峰致詞時批評日本：「軍國主義復活的企圖、對戰後國際秩序的挑戰，必然會失敗。」日媒指出，這是中國對日本發出警告。

根據《NHK》報導 ，中國政府將每年的12月13日定為「南京大屠殺」的國家紀念日，今日（13）日在江蘇省南京市舉行了追悼儀式。在儀式上，中央政治局委員、中共中央組織部部長石泰峰發表了演講。

石泰峰提到，今年是二戰勝利80週年的重要日子，他表示：「將堅決維護第二次世界大戰勝利的成果和戰後的國際秩序。」隨後更進一步強調：「軍國主義復活的企圖、對戰後國際秩序的挑戰，以及破壞世界和平與穩定的行為，必然會失敗。」

報導指出，日本駐中國大使館近日呼籲在中國居住的日本人保持警惕。大使館表示：「與中日歷史相關的日子容易導致反日情緒高漲，鑑於最近中國關於中日關係的報導等，尤其需要特別注意。」

中國外交部長王毅9日在北京會見德國外長瓦德福（Johann Wadephul）時，也罕見以嚴厲措辭抨擊日本。王毅搬出二戰歷史，指稱日本作為「戰敗國」，卻試圖在軍事上威脅中國，並利用台灣問題挑釁，這種行徑「完全不可接受」。

