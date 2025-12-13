惡劣！中國海警水砲襲菲漁船 3人受傷、2船嚴重損壞

中國海警船（右）屢次在南海使用水砲近距離攻擊菲律賓漁船（左）。（法新社）

菲律賓與中國在南海的衝突一波接一波，菲律賓海岸防衛隊（PCG）13日指控，中國海警船在仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁）使用水砲攻擊菲國漁船，造成3名漁民受傷，以及2艘漁船遭受「嚴重損壞」。

《路透》報導，菲國海防隊表示，近20艘菲國漁船12日在仙賓暗沙附近遭到中國海警船的水砲攻擊和阻擋，造成3名菲國漁民受傷，2艘漁船遭受「嚴重損壞」。不僅如此，1艘中國海警船還割斷數艘菲國漁船的錨鏈，危及船員安全。

請繼續往下閱讀...

菲國海防隊表示，「我們呼籲中國海警遵守國際公認的行為準則，將海上生命安全置於執法之上，避免以執法為名危及無辜漁民的生命。」12日，中國海警稱已驅離多艘菲國船隻並採取「管控措施」，但菲國海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）13日反駁稱，中方聲明實際上是承認錯誤行為，「他們承認對普通的菲國漁民做出這種罪惡行徑」。

此外，菲國海防隊派出的救援船隻也多次被阻止前往仙賓暗沙救援受傷漁民，「儘管遭到這些不專業且非法的干擾，菲國海防隊13日上午仍成功抵達漁民所在位置，並為傷者提供緊急醫療救助和必要的物資」。

仙賓暗沙位於菲國專屬經濟區內，位置在巴拉望省以西150公里。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法