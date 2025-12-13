川普才說促成停火 泰國今早續轟炸柬埔寨

不甩川普聲稱已促成泰柬停火，阿努廷表示，泰國將繼續採取軍事行動。（路透）

就在美國總統川普表示，泰國與柬埔寨同意停火後，泰國13日一早又出動F-16戰機轟炸柬埔寨，總理阿努廷更表明軍事行動將繼續，「今晨的行動已充分表明我們的立場」。

《路透》報導，泰國與柬埔寨因為長年的邊境問題， 本月8日再次爆發新一輪衝突，已造成至少20人死亡，及數十萬人遷離家園。這是自7月發生5天衝突以來，雙方最激烈的戰鬥，也讓川普不久前才見證兩國簽署的停火協議破滅。

川普12日與兩國領袖通話後，在自家社群媒體平台「真實社群」發文道，他已與泰國總理阿努廷 （Anutin Charnvirakul）及柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）討論「這場不幸再度爆發的長期戰爭」，雙方已同意停火，「他們同意自今天傍晚起停止一切射擊，回到我與他們在馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）協助下達成的原始和平協議」，並強調兩國準備好維持和平，並與美國持續發展貿易。

然而，泰國空軍13日一早再次出動2架F-16戰機赴達叻府（Trat）邊境，轟炸柬埔寨軍事運輸路線柴春尼亞橋（Chai Chum Nia）。柬埔寨社群媒體上流傳泰柬邊境間槍聲不斷的影片，畫面顯示昨晚有大量村民撤離該區域，造成交通堵塞。在泰國達叻府邊境也有數百輛汽車和機車駛向達叻市，當地居民先前聽到泰柬雙方交火十餘發砲彈。

泰國《鮮新聞英文報》（Khaosod English）報導，達叻府海軍特遣部隊指出，泰軍已持續數日監視柬埔寨在該區域的軍事行動，並觀察到兵力持續集結，而柴春尼亞橋被作為後勤補給通道，因此泰軍將該橋列為目標，須將其摧毀以切斷補給路線，行動已於清晨完成。

針對泰軍的行動明顯與川普的說法矛盾，阿努廷表示，與川普的通話「進行得很順利」，但未提及泰柬兩國達成停火協議。阿努廷13日一早透過「臉書」更明確表示，泰方將繼續採取軍事行動，「這絕對不是一場發生在路邊的事故，泰國將持續採取軍事行動，直至我們確定國土與人民不再遭受任何危害與威脅」。他強調：「今晨的行動已充分表明我們的立場。」

