    首頁 > 國際

    胖胖喵星人有救了！ 貓用「瘦瘦針」臨床試驗成功

    2025/12/13 15:04 即時新聞／綜合報導
    美國生技公司針對貓咪出的「瘦瘦針」，目前第一期臨床試驗結果成功。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    有寵物專家估計，當今世上有超過一半的寵物貓都超重，而現在這些超重的寵物貓可能很快就會有屬於牠們專用的胰妥讚注射劑！美國生技公司OKAVA宣布，首項針對貓的GLP-1促進劑臨床試驗「MEOW-1」成功。

    紐約郵報》報導，據OKAVA的新聞稿說明，專為寵物量身定制的GLP-1有可能提高寵物生活品質，促進健康老化，甚至成為貓科動物「最有影響力的延長壽命療法」。除了單純的減肥外，還可以解決常見的貓科動物代謝疾病，如糖尿病和腎臟疾病，有助於健康老化和延長壽命。

    OKAVA執行長克洛茨曼（Michael Klotsman）在聲明中提到，給貓咪熱量限制，或者禁食，是延長貓咪壽命與改善貓咪代謝健康最成熟的干預措施之一，但也是最難堅持下去的。

    克洛茨曼表示，將長效植入裝置OKV-119植入貓咪皮下，可用長達6個月的時間，慢慢地讓藥物釋放到貓咪體內。這個設計目的在於提高胰島素敏感性、減少脂肪量和更有效地代謝能量，不需要改變餵食，也不會破壞飼主與寵物之間因食物而建立的關係。

    第一期臨床試驗通過的消息，給那些讓在讓家裡的胖貓努力減肥的飼主帶來希望，如果「MEOW-1」試驗最終成功，OKAVA計畫啟動更大規模的試驗，並向美國食品藥物管理局（FDA）申請核准，期望OKV-119最快能在2028年或2029年上市。

