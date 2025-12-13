我推成了首相！小野田紀美選年度代表字「推」掀網討論

經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。（美聯社資料照）

日本漢字能力檢定協會昨發布年度漢字為「熊」，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美在例行記者會上被問及「今年1年最能代表的漢字？」，她選的是「推」。小野田紀美笑說，「我推當上了首相，對我而言是充滿『推し活』的一年」，消息曝光後引發不少網友討論，有人笑說「能好好的告白太開心了」、「太可愛了吧！」。

綜合日媒《產經新聞》等外媒報導，小野田昨於例行記者會也提到，她從地方議員時代起就一路支持現任首相高市早苗，並笑說「推し成了首相」，讓這一年更具象徵意義。她回顧，在面對壓力與辛苦時，也曾受到「推し活」的精神支撐，「在心情低落的時候，某款遊戲裡我最支持的角色，給了我不少心理上的力量」，直言這也是今年能夠撐過來的重要原因之一。

請繼續往下閱讀...

據悉，「推し」（發音oshi）起源於「推薦」，在追星界指的是「推薦的人」，也就是「本命」之意，衍生出「推し活」、「推し市場」等相關用語。

不過，相關發言經媒體報導後，小野田紀美12日透過社群平台澄清，強調「推し」的說法須釐清。小野田紀美說，她提到的「レジェンド推し」是指另一款遊戲中的角色，與首相高市早苗並非同一脈絡，部分報導在括號內的說明有所誤解，特此更正。

小野田紀美於今年10月自民黨總裁選舉中，擔任由年輕、中年成員組成的「早苗隊」隊長，被視為黨內備受矚目的新生代政治人物之一。

日本首相高市早苗。（彭博資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法